Hindi Newsबॉलीवुडअक्षय खन्ना की धुरंधर ही नहीं, इन 5 फिल्मों पर भी खाड़ी देशों में पहले लगाया जा चुका बैन, सलमान से खिलाड़ी कुमार सब हैं शामिल

अक्षय खन्ना की 'धुरंधर' ही नहीं, इन 5 फिल्मों पर भी खाड़ी देशों में पहले लगाया जा चुका बैन, सलमान से खिलाड़ी कुमार सब हैं शामिल

Dhurandhar फिल्म को खाड़ी देशों ने बैन कर दिया है. लेकिन, ये पहली बार नहीं है कि खाड़ी देशों ने भारतीय फिल्मों की रिलीज पर बैन लगाया हो. इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:20 PM IST
धुरंधर सहित ये फिल्में बैन
धुरंधर सहित ये फिल्में बैन

Indian Films Banned in Gulf Countries: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. एक तरफ जहां पैसों की बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ फिल्म के डायलॉग्स और कहानी लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं. भारत में जहां फिल्म को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है,वहीं कई खाड़ी देशों में 'धुरंधर' पर बैन लगाया गया है. इसे लेकर नेताओं के बयान भी सामने आए हैं. 

राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने कहा कि फिल्म ने सच्चाई दिखाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है. मैंने फिल्म नहीं देखी है,लेकिन जहां तक सुना है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे 26/11 के आतंकी हमले और भारत में दूसरे हमलों की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई थी. जब किसी फिल्म का बायकॉट किया जाता है, तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि फिल्म सच दिखा रही है. लेकिन, क्या आपको पता है 'धुरंधर' से पहले कई फिल्मों को खाड़ी देशों में बैन किया गया है.
 
'टाइगर 3'

सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' साल 2023 में आई थी. जिसमें दबंग खान के साथ कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी भी थे. इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को दिखाया गया था. जिसके बाद इस मूवी को कई देशों में बैन कर दिया गया था. जिसमें ओमान, कुवैत और कतर शामिल हैं. हालांकि, इन्होंने फिल्म को बैन करने की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं दी थी. इसे मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था. 

'फाइटर' 

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'फाइटर' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. लेकिन, फिल्म में भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव दिखाया गया. जिसके बाद इस मूवी को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया.

 

'बेल बॉटम'

अक्षय कुमार की फिल्म'बेल बॉटम' की कहानी प्लेन हाईजैक पर है. इस फिल्म की काहनी रॉ ऑफीसर की है जो प्लेन में हाईजैक भारतीय यात्रियों की सुरक्षा के मिशन पर जाता है. इसे सौदी अरब, कुवैत और कतर में बैन किया गया था.

'गैंग्स ऑफ वासेपुर'
मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को भी खाड़ी देशों में बैन किया गया था. जिसकी वजह फिल्म में दिखाई गई हिंसा और इसकी भाषा थी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'आर्टिकल 370'

यामी गौतम की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'आर्टिकल 370' खूब चर्चा में रही थी. ये फिल्म उस टॉपिक पर भी जो काफी विवादित था. ऐसे में इस फिल्म को कई खाड़ी देशों ने अपना यहां रिलीज होने से रोक दिया.

 

