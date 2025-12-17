Advertisement
trendingNow13044234
Hindi Newsबॉलीवुडमैं शाहरुख खान नहीं बन पाया तो... सुपरस्टार का टैग ना मिलने पर बोले अक्षय खन्ना, बयान ने मचा दिया था कोहराम

'मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया तो...' सुपरस्टार का टैग ना मिलने पर बोले अक्षय खन्ना, बयान ने मचा दिया था कोहराम

Dhurandhar फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इस दौरान अक्षय का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने स्टारडम और सुपरस्टार के टैग को लेकर बात की.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय खन्ना और शाहरुख खान
अक्षय खन्ना और शाहरुख खान

Akshaye Khanna on Shah Rukh Khan: 'धुरंधर' (Dhurandhar) के बाद हर तरफ अक्षय खन्ना के नाम की गूंज है. इस फिल्म में रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना ऐसे छाए कि हर कोई उनकी एक्टिंग और बलूच डांस का कायल हो गया. लेकिन, एक वक्त ऐसा था जब अक्षय को बड़ी-बड़ी फिल्में तो मिल रही थीं लेकिन उन्हें कभी भी सुपरस्टार का टैग नहीं मिला. यानी कि उनके स्टारडम को लेकर कई सवाल उठे. हालांकि खिलाड़ी कुमार ने सारे सवालों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो खूब वायरल हुआ था.

ये आपके कंट्रो के बाहर

एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने इस बारे में खुलकर बात की थी. एक्टर ने कहा था कि एक एक्टर के रूप में आपको फिल्में सुपरस्टार बनाती हैं. आपको 'गदर', 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी मूवी चाहिए स्टार बनने के लिए. आप अपना सिर्फ बेस्ट दे सकते हो. आपके पास अच्छी फिल्में आती हैं या नहीं, ये आपके कंट्रो के बाहर है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मैं स्टार नहीं हूं

इसी इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने कहा था कि ये बिजनेस ऐसा है जैसे 500 करोड़ वाले बिजनेस मैन का होता है. अगर आप रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेफुल नहीं है. मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया तो ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने सक्सेस नहीं देखी और मैं स्टार नहीं हूं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 घंटा 30 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई से ला दी थी सूनामी, महज 24 घंटे में OTT पर बनी सबकी बाप

मुझे सब कुछ दिया

इसी दौरान एक्टर से ये पूछा गया कि क्या कभी उन्हें निराशा नहीं हुई कि उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला जो उन्हें सुपरस्टार बनाए. इसका जवाब देते हुए कहा- 'नहीं, कभी नहीं. भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है.'आपको बता दें, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Akshaye KhannaShah Rukh Khan

Trending news

लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
जहरीली बयानबाजी कर रहे नेता... भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को किया तलब
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण ने माफी मांगने से किया इंकार
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
Karnataka News
'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA को लेकर BJP पर बरसे कांग्रेस नेता
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
National News
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप