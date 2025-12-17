'मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया तो...' सुपरस्टार का टैग ना मिलने पर बोले अक्षय खन्ना, बयान ने मचा दिया था कोहराम

Akshaye Khanna on Shah Rukh Khan: 'धुरंधर' (Dhurandhar) के बाद हर तरफ अक्षय खन्ना के नाम की गूंज है. इस फिल्म में रहमान डकैत बनकर अक्षय खन्ना ऐसे छाए कि हर कोई उनकी एक्टिंग और बलूच डांस का कायल हो गया. लेकिन, एक वक्त ऐसा था जब अक्षय को बड़ी-बड़ी फिल्में तो मिल रही थीं लेकिन उन्हें कभी भी सुपरस्टार का टैग नहीं मिला. यानी कि उनके स्टारडम को लेकर कई सवाल उठे. हालांकि खिलाड़ी कुमार ने सारे सवालों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो खूब वायरल हुआ था.

एक पुराने इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने इस बारे में खुलकर बात की थी. एक्टर ने कहा था कि एक एक्टर के रूप में आपको फिल्में सुपरस्टार बनाती हैं. आपको 'गदर', 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी मूवी चाहिए स्टार बनने के लिए. आप अपना सिर्फ बेस्ट दे सकते हो. आपके पास अच्छी फिल्में आती हैं या नहीं, ये आपके कंट्रो के बाहर है.

मैं स्टार नहीं हूं

इसी इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने कहा था कि ये बिजनेस ऐसा है जैसे 500 करोड़ वाले बिजनेस मैन का होता है. अगर आप रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी नहीं है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेफुल नहीं है. मैं शाहरुख खान नहीं बन पाया तो ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने सक्सेस नहीं देखी और मैं स्टार नहीं हूं.

मुझे सब कुछ दिया

इसी दौरान एक्टर से ये पूछा गया कि क्या कभी उन्हें निराशा नहीं हुई कि उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला जो उन्हें सुपरस्टार बनाए. इसका जवाब देते हुए कहा- 'नहीं, कभी नहीं. भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है.'आपको बता दें, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.