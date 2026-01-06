Advertisement
trendingNow13065829
Hindi Newsबॉलीवुडसेट पर को-स्टार्स से ऐसा शॉकिंग बर्ताव करते थे अक्षय खन्ना, फिल्म हिट होते ही धुरंधर के डोगा का खुलासा

सेट पर को-स्टार्स से ऐसा शॉकिंग बर्ताव करते थे अक्षय खन्ना, फिल्म हिट होते ही धुरंधर के डोगा का खुलासा

Dhurandhar फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है. फिल्म के हिट होते ही डोगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने बड़ा खुलासा किया है. उनका ये खुलासा मिनटों में हेडलाइन बन गया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 06, 2026, 08:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणवीर, नवीन और अक्षय खन्ना
रणवीर, नवीन और अक्षय खन्ना

Dhurandhar Film: साल 2025 के आखिरी महीने से 'धुरंधर' की आंधी ऐसी चली कि उसकी चपेट में साल 2026 भी आ गया. फिल्म के दूसरे पार्ट को रिलीज होने में अभी लगभग तीन महीना है, लेकिन पहली फिल्म का क्रेज अभी तक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म अभी तक 1240 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. इस फिल्म की खासियत है कि इसमें बड़े से लेकर छोटे एक्टर तक का किरदार ऐसे निखरकर सामने आया है जिससे नाम की चर्चा जोरो शोरों पर हो रही हैं. ऐसा ही एक किरदार डोगा का है. डोगा ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान बताया कि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना सेट पर लोगों से किस तरह का व्यवहार करते थे.

सेट पर ऐसा बर्ताव करते हैं अक्षय खन्ना

इस फिल्म में डोगा का रोल नवीन कौशिक ने निभाया है. फिल्म में वो रहमान डकैत के वफादार बने हैं जो आखिरी दम तक उनका साथ देता है. हाल ही में सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए नवीन कौशिक ने सेट के माहौल को लेकर बात की. एक्टर ने कहा- 'रणवीर सिंह तो हमेशा हम लोगों को दोस्तों की तरह ट्रीट करता था. वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना हमेशा हम लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे. इसकी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि वो अपने किरदार में काफी खो जाते हैं. वो अपने किरदार को अपने जहन में इस कदर बसा लेते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ का हिस्सा शूटिंग के वक्त मानने लगते हैं.' 

Add Zee News as a Preferred Source

रणवीर तो एकदम अलग

डोगा ने आगे कहा- 'हम सभी गैंग मेंबर्स एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे और मजे करते थे. जबकि रहमान डकैत थोड़ा अलग बैठते थे. इस तरह से पूरी फिल्म का शूट हुआ. अक्षय के बारे में बात करते हुए नवीन ने कहा- 'जब भी हम लोग उनसे कोई बात करने जाते थे तो वो हमेशा अच्छी तरह से बात करते थे. लेकिन, जैसे ही आपकी उनसे बातचीत खत्म हुई वो अपने स्पेस में चले जाते हैं. मुझे नहीं पता...हो सकता है कि ये उनकी एक्टिंग करना का एक मैथेड हो. वो चुप रहते हैं और चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. वो अपनी रियल लाइफ में भी काफी सिमिलर हैं. वो सेट के हल्ले से दूर रहते थे और अपने किरदार पर फोकस करते थे.'

90s का वो स्टार, जिसके पास कभी गुजारे के नहीं थे पैसे, हासिल करना बना लिया था पैशन, अब एक फिल्म के लेता है 60 से 145 करोड़, नेटवर्थ 2700 करोड़ 

हमजा वर्सेज रहमान

वहीं 'धुरंधर' के डोगा ने बताया कि रणवीर अपने हमजा के किरदार से रियल लाइफ में काफी अलग हैं. वो बहुत एनर्जेटिक हैं. ऐसा  लगता है कि उनके शरीर में 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट है. हमजा और रहमान एक दूसरे से दो पोल की तरह अलग हैं. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

DhurandharRanveer SinghAkshaye Khanna

Trending news

24 घंटे हो गए कुछ तो बोलो बीजेपी वालों... ट्रंप के बयान पर ओवैसी का तीखा तंज
Owaisi
24 घंटे हो गए कुछ तो बोलो बीजेपी वालों... ट्रंप के बयान पर ओवैसी का तीखा तंज
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
Punjab
अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब की मान सरकार प्रतिबद्ध, एतिहासिक सुधारों के साथ काम जारी
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
Drugs
ड्रग्स की चपेट में कश्मीर? 13 लाख प्रभावित, एक्शन में आई सरकार तो 1000 पर केस दर्ज
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'