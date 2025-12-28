'वो विलेन नहीं हीरो था...' रहमान डकैत के करीबी दोस्त का खुलासा, बोले- जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो बॉलीवुड ने कर दिखाया

Akshaye Khanna के किरदार रहमान डकैत को लेकर कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं. कोई इनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है तो कोई रहमान के किरदार पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में रहमान के करीबी दोस्त का दावा करने वाले शख्स का बयान वायरल हो रहा है.
Dhurandhar Film Rahman Dakait: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड 23 दिनों में 1,051.6 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म में रणवीर से ज्यादा जिसकी तारीफ हो रही है वो अक्षय खन्ना हैं.इस फिल्म में एक्टर ने रहमान डकैत के रोल को स्क्रीन पर इस कदर उतारा है कि हर कोई एक्टर का जबरा फैन हो गया है. जहां एक ओर अक्षय की फिल्म में एक्टिंग की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं तो वहीं एक कुनबा ऐसा भी है जो फिल्म में जिस तरह से किरदारों के दिखाया गया है उससे खफा है. ऐसे में ये मुद्दा काफी गर्माया हुआ है. अब इसी मुद्दे को लेकर रहमान डकैत को अपना करीबी दोस्त कहने वाले एक शख्स ने ऐसा बयान दिया कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो...
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स खुद को हबीब जान बलूच कह रहा है. वो पेशे से वकील और बलूच राष्ट्रवादी भी माने जाते हैं. वीडियो में एक रिपोर्टर उनसे 'धुरंधर' में उनके दोस्त के रोल को लेकर सवाल पूछता है. जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस मूवी को उन्होंने दो बार देखा है. आमतौर पर फिल्मों में ऐसा होता ही है. एक तरह की कहानी दिखाई जाती है. लेकिन, जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, वो भारत के बॉलीवुड ने कर दिखाया है. इसके लिए मैं बॉलीवुड का शुक्रिया अदा करता हूं.'
विलेन नहीं वो हीरो था
इसके साथ ही कहा- 'फिल्म में जो दिखाया गया है वो उसके बिल्कुल उलट था असलियत में. वो विलेन नहीं बल्कि हीरो था. एक हीरो और अच्छा आदमी. पाकिस्तान उसका कर्जदार है. अगर रहमान और उजैर बलूच नहीं होते तो आज पाकिस्तान का चेहरा भी बांग्लादेश जैसा ही होता. या उससे भी बुरा हो सकता था. हबीब जान बलूच और रहमान 2 दशकों से दोस्त थे. लेकिन, ये फिल्म किसी के भी खिलाफ नहीं है.' आपको बता दें, 'धुरंधर' इस महीने की 5 तारीख को रिलीज हुई थी. इसका दूसरा पार्ट अगले साल मार्च में आएगा.
