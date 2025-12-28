Advertisement
trendingNow13056561
Hindi Newsबॉलीवुडवो विलेन नहीं हीरो था... रहमान डकैत के करीबी दोस्त का खुलासा, बोले- जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो बॉलीवुड ने कर दिखाया

'वो विलेन नहीं हीरो था...' रहमान डकैत के करीबी दोस्त का खुलासा, बोले- जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो बॉलीवुड ने कर दिखाया

Akshaye Khanna के किरदार रहमान डकैत को लेकर कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं. कोई इनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है तो कोई रहमान के किरदार पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में रहमान के करीबी दोस्त का दावा करने वाले शख्स का बयान वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना

Dhurandhar Film Rahman Dakait: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड 23 दिनों में 1,051.6 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म में रणवीर से ज्यादा जिसकी तारीफ हो रही है वो अक्षय खन्ना हैं.इस फिल्म में एक्टर ने रहमान डकैत के रोल को स्क्रीन पर इस कदर उतारा है कि हर कोई एक्टर का जबरा फैन हो गया है. जहां एक ओर अक्षय की फिल्म में एक्टिंग की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं तो वहीं एक कुनबा ऐसा भी है जो फिल्म में जिस तरह से किरदारों के दिखाया गया है उससे खफा है. ऐसे में ये मुद्दा काफी गर्माया हुआ है. अब इसी मुद्दे को लेकर रहमान डकैत को अपना करीबी दोस्त कहने वाले एक शख्स ने ऐसा बयान दिया कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

जो पाकिस्तान नहीं कर सका वो...

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा शख्स खुद को हबीब जान बलूच कह रहा है. वो पेशे से वकील और बलूच राष्ट्रवादी भी माने जाते हैं. वीडियो में एक रिपोर्टर उनसे 'धुरंधर' में उनके दोस्त के रोल को लेकर सवाल पूछता है. जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस मूवी को उन्होंने दो बार देखा है. आमतौर पर फिल्मों में ऐसा होता ही है. एक तरह की कहानी दिखाई जाती है. लेकिन, जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, वो भारत के बॉलीवुड ने कर दिखाया है. इसके लिए मैं बॉलीवुड का शुक्रिया अदा करता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

सनकी, वो इंसान अच्छा नहीं...इस डायरेक्टर ने 'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना पर लगाए आरोप; बोले-करते थे गंदी राजनीति

विलेन नहीं वो हीरो था

इसके साथ ही कहा- 'फिल्म में जो दिखाया गया है वो उसके बिल्कुल उलट था असलियत में. वो विलेन नहीं बल्कि हीरो था. एक हीरो और अच्छा आदमी. पाकिस्तान उसका कर्जदार है. अगर रहमान और उजैर बलूच नहीं होते तो आज पाकिस्तान का चेहरा भी बांग्लादेश जैसा ही होता. या उससे भी बुरा हो सकता था. हबीब जान बलूच और रहमान 2 दशकों से दोस्त थे. लेकिन, ये फिल्म किसी के भी खिलाफ नहीं है.' आपको बता दें, 'धुरंधर' इस महीने की 5 तारीख को रिलीज हुई थी. इसका दूसरा पार्ट अगले साल मार्च में आएगा.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

DhurandharAkshaye Khanna

Trending news

राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां