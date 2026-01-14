क्या मर कर वापस लौटेगा रहमान डकैत? 'धुरंधर 2' के सस्पेंस पर बड़ा अपडेट

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडक्या मर कर वापस लौटेगा रहमान डकैत? धुरंधर 2 के सस्पेंस पर बड़ा अपडेट

Akshaye Khanna से जुड़ी बड़ी खबर है. 'धुरंधर' में रहमान डकैत के किरदार की मौत दिखाई गई है. लेकिन, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दूसरे पार्ट में रहमान की वापसी हो सकती है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:18 PM IST
अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना

Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जब से आई है तब से लगातार नोटों की बारिश करवा रही है. इस फिल्म ने 40 दिनों में वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. जिसके बाद 'धुरंधर 2' को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि 'धुरंधर' के पार्ट में अक्षय खन्ना की वापसी हो सकती है.

'धुरंधर 2' में अक्षय खन्ना की वापसी!

'धुरंधर' के पहले पार्ट में जसकीरथ सिंह के अंडरवर्ल्ड कवर एजेंट हमला अली की कहानी दिखाई गई. लेकिन रहमान डकैत के पीछे की कहानी नहीं दिखाई गई. ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि 'धुरंधर 2' में अक्षय खन्ना की वापसी हो सकती है. कुछ सूत्रों ने तो इस खबर को पुख्ता भी बताया. उनका कहना है कि अक्षय खन्ना 'धुरंधर 2' के सेट पर वापस आ गए हैं. ये शूट एक हफ्ते का होगा. कहा जा रहा है कि फिल्म में रहमान डकैत के पीछे की कहानी को पर्दे पर उतारा जाएगा. जिससे मूवी को एक अलग लेयर मिलेगी.'

झूमे फैंस

जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फैंस खुशी से झूम उठे. एक यूजर ने लिखा- 'बस मेरे अक्षय खन्ना सर का स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया जाए.' दूसरे ने लिखा- 'हम लोग अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशन मिस कर रहे हैं.' इन कमेंट्स से इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों के बीच अक्षय खन्ना का क्रेज काफी ज्यादा है. ऐसे में हो सकता है कि इसी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए मेकर्स अक्षय को भले ही कुछ देर के लिए ही..लेकिन वापस जरूर लेकर आएं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2025 की वो फिल्म, जिसने ‘बाहुबली’ से लेकर ‘एनिमल-RRR’ का तोड़ा रिकॉर्ड, शाहरुख खान की ‘पठान’ को भी चटाई धूल, बनी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी

19 मार्च को आएगी 'धुरंधर 2'
आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इस मूवी का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' 19 मार्च को थिएटर में आएगी. ऐसे में अब देखना होगा कि मेकर्स फिल्म में क्या बदलाव करते हैं और दूसरे पार्ट की कहानी क्या मोड़ लेगी.

 

