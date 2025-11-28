120 बहादुर टैक्स फ्री, अब इतने में मिलेगा 300 वाला टिकट; दिल्ली CM ने कहा- बहादुर सैनिकों के सम्मान में फैसला

120 Bahadur Declared Tax-Free: फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर '120 बहादुर' के टैक्स फ्री होने की जानकारी देते हुए पोस्ट किया है. फिल्म का पोस्टर शेयर कर उन्होंने लिखा, "दिल्ली में अब '120 बहादुर' टैक्स फ्री हो गई है. दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं. उनके इस समर्थन से साहस की यह कहानी और भी दूर तक पहुंच जाएगी."
120 Bahadur Declared Tax-Free: अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म ’120 बहादुर’ 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई थी. अब एक हफ्ते बाद फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री कर दिया गया है. अपनी फिल्म को मिले इस रिस्पांस से फरहान अख्तर खुश हैं और उन्होंने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया है.
फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर '120 बहादुर' के टैक्स फ्री होने की जानकारी देते हुए पोस्ट किया है. फिल्म का पोस्टर शेयर कर उन्होंने लिखा, "दिल्ली में अब '120 बहादुर' टैक्स फ्री हो गई है. दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं. उनके इस समर्थन से साहस की यह कहानी और भी दूर तक पहुंच जाएगी."
फिल्म '120 बहादुर' टैक्स फ्री
मतलब अगर आप शुक्रवार को फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदेंगे तो टिकट के पैसे कम देने होंगे. ये फैसला उस वक्त लिया गया है, जब आज शुक्रवार को पर्दे पर 'गुस्ताख इश्क' और 'तेरे इश्क में' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं.
इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार रात फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, "ऐतिहासिक युद्ध फिल्म 120 बहादुर, 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाली 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों के असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान को श्रद्धांजलि देती है."
सीएम रेखा गुप्ता का जताया आभार
उन्होंने लिखा, "यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरक नेतृत्व पर प्रकाश डालती है, जिनके कार्य और बलिदान भारत के सैन्य इतिहास में साहस के एक विशिष्ट प्रतीक हैं. वीर सैनिकों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में इस फिल्म को कर-मुक्त करने का निर्णय लिया है. फिल्म के निर्माताओं को बधाई."
इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फिल्म की तारीफ की थी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि फिल्म देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की बहादुरी को दिखाती है, जो हर मुश्किल हालात में देश की सीमाओं पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं. ये एक सच्ची कहानी है, जिसे पर्दे पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. ये फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए. हमारे देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि युद्ध में एक सैनिक और पूरा देश कैसे मिलकर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं.
