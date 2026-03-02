ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद दर्दनाक दौर से गुजरे अहान पांडे, डॉक्टरों ने दी थी चेतावनी, बोले- 'मेरी बॉडी जीरो पर चली गई थी...'

Advertisement
Ahaan Panday Painful Surgery: साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से एक्टर अहान पांडे ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद अहान को एक दर्दभरी सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसका हाल ही में एक्टर ने खुलासा किया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 02, 2026, 11:07 PM IST
Ahaan Panday Painful Surgery: साल 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू करने वाले अहान पांडे के लाखों फैंस हैं. एक्टर की पहली फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी और जबरदस्त कमाई की थी. अब अहान निर्देशक अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड एक्शन-रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म में अहान एक्ट्रेस शरवरी वाघ के अपोजिट दिखाई देंगे. इन दिनों एक्टर अपने अपकमिंग किरदार के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. 

सैयारा के बाद हुई अहान पांडे की सर्जरी

हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया था. इस बारे में अहान ने बताया कि 'फिल्म सैयारा की रिलीज के बाद मेरी एक सर्जरी हुई थी. यह काफी दर्द भरी सर्जरी में से एक थी और इसकी रिकवरी में बहुत समय लगा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'कुछ साल पहले हुआ एक्सीडेंट'

एक्टर अहान पांडे ने बताया कि कुछ साल पहले एक स्नोमोबाइल एक्सीडेंट की कारण उनके कंधे में सब्लक्सेशन हो गया था. इसी वजह से उन्हें ट्रेनिंग लेने, फिटनेस गोल्स अचीव करने और एक्शन फिल्म करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इसलिए उन्होंने इसे ठीक करवाने के बारे में सोचा और सर्जरी करवाई. अहान ने यह बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी थी कि सर्जरी के बाद उनकी बॉडी 'जीरो' पर चली जाएगी और उन्हें मनचाहा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने में काफी परेशानी होगी. हालांकि, उन्होंने कड़ी मेहनत से खुद को दोबारा फिर किया और सभी को गलत साबित किया.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैं उन एक्टर्स से काफी मोटिवेट..'

अहान पांडे ने आगे बताया कि 'मैं उन एक्टर्स से काफी मोटिवेटे फील करता हूं, जिन्होंने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है. लेकिन अक्सर यह अनहेल्दी बॉडी टाइप से हेल्दी बॉडी टाइप की तरफ होता है. लेकिन मेरे लिए ये अलग था. क्योंकि मुझे इंजरी थी. मैं मना नहीं कर पा रहा था और लिफ्ट नहीं कर पा रहा था.' वहीं अगर अहान पांडे की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' की बात करें तो इस फिल्म में अहान एक्ट्रेस अनीत पड्डा के साथ नजर आए थे. फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने धमाल मचा दिया था और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. 

