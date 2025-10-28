2 घंटे 20 मिनट की धाकड़ फिल्म, हसीना ने अपने किरदार को लेकर किया खुलासा, कहा- 'मेरे लिए वैंपायर...'

2025 Biggest Blockbuster Movie: आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म ‘थामा’ ने रिलीज होते ही लोगों का ध्यान खींचा. हाल ही में एक्ट्रेस ने फिल्म में काम के अनुभव को साझा किया और बताया कि उनके लिए यह किरदार कितना चुनौतीपूर्ण था.
Rashmika Mandanna: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म 'थामा' की सफलता का लुत्फ उठा रही है. इस फिल्म में उन्होंने वैंपायर का किरदार निभाया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म में काम के अनुभव को साझा किया और बताया कि उनके लिए यह किरदार कितना चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने कहा कि 'थामा' का अनुभव उनके लिए रचनात्मक रूप से बहुत रोमांचक था. वैंपायर का किरदार उनके लिए पूरी तरह से नया है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने करियर में ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया था.
'मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था'
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने बताया कि 'मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था. मुझे नहीं पता था कि वैंपायर या बेताल जैसे प्राणी का किरदार कैसे निभाया जाता है. यह भूमिका मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण और जटिल थी.' उन्होंने इस अनुभव को दिलचस्प करार देते हुए कहा 'इस तरह के किरदारों के साथ काम मेरे लिए हमेशा नई चीजें सीखने जैसा होता है. सामान्य किरदार निभाना भी एक तरह का आनंद देता है, लेकिन जब कोई बिल्कुल अलग और चुनौतीपूर्ण किरदार मिलता है, तो यह अनुभव एक अलग ही तरह का उत्साह देता है.'
रश्मिका ने कहा कि 'मुझे इस किरदार में खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया बेहद आकर्षक लगी. जब कोई कलाकार किसी सामान्य किरदार में काम करता है, तो उसका आनंद अलग होता है, लेकिन किसी अलग प्राणी का किरदार निभाना उसे एक नए तरह का उत्साह और खुशी देता है.' रश्मिका ने अपने प्रोड्यूसर अमर कौशिक और निर्देशक आदित्य सरपोतदार का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, 'इस नए और चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने में उनका मार्गदर्शन और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण रहा.'
रश्मिका ने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरुआत की. उनका कहना था कि उन्हें इस तरह के किसी किरदार का कोई अनुभव या उदाहरण नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से निर्देशक और प्रोड्यूसर के मार्गदर्शन पर भरोसा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है और कितनी मेहनत करनी है, लेकिन उनके निर्देशन और सहयोग के कारण यह संभव हो पाया.बता दें कि 'थामा' में रश्मिका मंदाना के साथ आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में हैं. (एजेंसी)
