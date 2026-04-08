एक शरीर, दो ताकतें! ‘शक्ति शालिनी’ में दिखेगा अनीत पड्डा का डबल रोल? बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल

Aneet Padda Film Shakti Shalini Update: साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सैयारा’ से चर्चा में आईं अनीत पड्डा अब एक और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। वह मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म ‘शक्ति शालिनी’ में नजर आने वाली हैं, जहां वह पहली बार डबल रोल में दिखाई देंगी.
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Aneet Padda Film Shakti Shalini Update: मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म 'शक्ति शालिनी' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस फिल्म में अनीत पड्डा दो बिल्कुल अलग और ताकतवर किरदार निभाएंगी, ‘शक्ति’ और ‘शालिनी’. दोनों ही किरदार एक-दूसरे के विपरीत होंगे, जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं.
आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बन रही ‘शक्ति शालिनी’ मडॉक के पॉपुलर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है.‘स्त्री’ यूनिवर्स का हिस्सा मानी जा रही इस कहानी में डर, फैंटेसी और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की कहानी बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित है, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को दिखाया जाएगा.
फिल्म में ‘शालिनी’ का किरदार एक खतरनाक प्रेतनी का है, जो बदले की आग में जल रही है. वह पेड़ों और पानी वाली जगहों में रहती है और मर्दों को सजा देती है. वहीं ‘शक्ति’ का किरदार देवी काली के स्वरूप से प्रेरित है, जिन्हें बुराई का अंत करने वाली सर्वोच्च शक्ति माना जाता है. ऐसे में फिल्म में इन दोनों किरदारों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी.
अनीत पड्डा के इस किरदार की पहली झलक दर्शकों को पहले ही मिल चुकी है. आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘थामा’ के पोस्ट-क्रेडिट सीन में उनके किरदार को टीज किया गया था, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी थी.
फिलहाल फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है. इस प्रोजेक्ट में विशाल जेठवा और विनीत कुमार सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. टीम इस समय ‘मध आइलैंड’ में शूटिंग कर रही है, जहां पश्चिम बंगाल के एक छोटे शहर जैसा सेट तैयार किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म दिसंबर तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
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