'सैयारा' के बाद फिर साथ आए अहान पांडे-मोहित सूरी, नई रोमांटिक फिल्म से मचाएंगे बवाल!

Ahaan Panday New Film: 'सैयारा' से बॉक्स ऑफिस हिलाने के बाद अहान पांडे एक बार फिर कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. अहान पांडे ने एक बार फिर डायरेक्टर मोहित सूरी से हाथ मिला लिया है. अहान एक बार फिर 'सैयारा' के डायरेक्टर के साथ फिल्म लाने की तैयारी में हैं. फिल्म में अहान लीड रोल में ही होंगे. ऐसे में मोहित सूरी और अहान को साथ देखने के लिए फैंस बेताब हैं.

फिर अहान पर दांव लगाएंगे मोहित सूरी

अहान पांडे की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए यश राज फिल्म्स ने एक बार फिर उन पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है. यश राज फिल्म्स एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहा है, जिसे मोहित सूरी डायरेक्ट करेंगे और अहान पांडे लीड रोल में नजर आएंगे. हालांकि, इस वक्त अहान पांडे अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म कर रहे हैं. इस वक्त अहान के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है.

अहान पांडे के हाथ लगी तीसरी फिल्म

एक्टर अहान के पास दूसरी फिल्म पहले से ही है और अब उन्हें तीसरी फिल्म भी मिल गई है. अहान की तीसरी फिल्म मोहित सूरी के साथ होने वाली है. वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अहान पांडे यश राज फिल्म्स के अगले प्रोजेक्ट रोमांटिक ड्रामा में लीड रोल निभाएंगे और इसे मोहित सूरी डायरेक्ट करेंगे. इस फिल्म की कहानी मोहित सूरी ने पहले ही लिख ली थी, जो एक रोमकॉम थी, जिसमें बड़े लड़के और छोटी लड़की की कहानी थी. हालांकि, जिस एक्टर के साथ उन्होंने प्लान किया था, उसके साथ बात नहीं बन पाई.

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फिर रोमांटिक फिल्म में आएंगे अहान पांडे

इसके बाद फिल्म पर दोबारा काम किया गया और आदित्य चोपड़ा ने अहान के साथ एक और रोमांटिक फिल्म बनाने का आइडिया दिया. 'सैयारा' जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद फैंस को अहान पांडे और मोहित सूरी से काफी उम्मीदें हैं. मोहित सूरी के इस प्रोजेक्ट के लिए पहले कई एक्टर्स के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब अहान को इसके लिए कास्ट कर लिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहित सूरी अब अहान पांडे के हिसाब से स्टोरी को एडिट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी साल 2026 के आखिर तक फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी.

अभी एक्शन फिल्म में बिजी अहान पांडे

बता दें कि मोहित सूरी की इस फिल्म की शूटिंग तब शुरू होगी, जब अहान अली अब्बास जफर के साथ अपनी मौजूदा एक्शन-रोमांस फिल्म पूरी कर लेंगे. अहान और अब्बास की अपकमिंग एक्शन फिल्म का टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में अहान एक गैंगस्टर का किरदार निभाते नजर आएंगे.