‘धुरंधर’ को टक्कर देने आई पाकिस्तानी फिल्म 'मेरा ल्यारी' का बुरा हाल, पहले दिन बिके सिर्फ 22 टिकट! भारत में उड़ी खिल्ली

Mera Lyari: पाकिस्तानी फिल्म 'मेरा ल्यारी' भारत में काफी चर्चा में है. दरअसल, इसे रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' का जवाब मानी जा रही फिल्म कहा जा रहा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसके बुरी तरह फ्लॉप साबित होने की खबर है. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म के टिकटों की कम बिक्री देखकर इसे थिएटर्स से हटा दिया गया. भारत के लोग सोशल मीडिया पर फिल्म की खिल्ली उड़ा रहे हैं. हालांकि, फिल्म के टीजर में एंटी-इंडिया कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि ल्यारी की लड़कियों के स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई है.

पाकिस्तान में खूब देखी गई थी 'धुरंधर'

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान में बैन थी. इसके बावजूद वहां छिपकर धड़ल्ले से इसका पाइरेटेड वर्जन देखा जा रहा था. फिल्म का पहला पार्ट देखकर पड़ोसी मुल्क काफी खुश हुआ, लेकिन दूसरा पार्ट आने के बाद कई लोगों ने आपत्ति जताई. ल्यारी के लोगों का कहना था कि भारत के लोगों ने उनके देश और शहर की छवि खराब की है. इसके बाद से ही वे धुरंधर के जवाब में ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश में थे, जिससे उनकी छवि सुधर सके.

'मेरा ल्यारी' के पहले दिन बिके 22 टिकट!

अब हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म की रिलीज के बाद इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, फिल्म के केवल 22 टिकट ही बिक पाए. इसके बाद इसे कई जगहों के थिएटर्स से पहले ही दिन हटा दिया गया. सिनेमाघरों में फिल्म 8 मई को रिलीज हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या आपने देखा 'मेरा ल्यारी' का टीजर?

पाकिस्तानी फिल्म 'मेरा ल्यारी' का टीजर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है. यह कोई स्पाई या टेररिज्म पर आधारित फिल्म नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स पर बनी फिल्म है. इसमें ल्यारी की लड़कियों की बेबसी दिखाई गई है. इसके ओपनिंग सीन में दिखता है कि एक बेटी अपनी मां से अपने पिता की शिकायत करती है. इसके बाद एक लड़की फुटबॉल खेलती नजर आती है. उसकी मां उसे रोकती है और कहती है कि अगर पिता ने देख लिया तो खाल उधेड़ देंगे. इसके बाद पिता अपनी बेटी को पीटता है. फिल्म में ल्यारी की लड़की का संघर्ष दिखाया गया है. यह एक वुमन-सेंट्रिक फिल्म है. टीजर में भारत विरोधी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है. फिल्म को Abu Alee ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में आयशा ओमर, दाना नीर मोबीन, सामिया मुमताज नजर आए हैं.

वहीं, 'मेरा ल्यारी' फिल्म के टीजर पर भारत के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया, 'बस धुरंधर के नाम पर कुछ दे दे बाबा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी का बचपना चल रहा है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये तीसरा ट्राई है अपनी इमेज सुधारने का, तुम लोगों की क्या इमेज है, यह इंडिया डिसाइड कर चुका है.'