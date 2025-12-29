इस साल शादी के बंधन में बंधे ये सितारे, सात फेरे लेकर एक-दूजे को दिया वचन, देखें लिस्ट

Celebrities Married In 2025: शादी जीवन का महत्वपूर्ण और खूबसूरत पड़ाव है, जहां दो व्यक्ति एक-दूसरे का हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं. साल 2025 सेलेब्स के शादियों के लिहाज से काफी खास रहा. कुछ ने गुपचुप तरीके से तो कुछ ने धूमधाम से शादी की. बॉलीवुड, टीवी, साउथ सिनेमा और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर अपने खास दिनों की झलक भी दिखाई. ज्यादातर शादियां काफी गुपचुप रहीं, लेकिन हर एक में प्यार और परंपराओं का खूबसूरत मेल नजर आया. इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले सितारों की लिस्ट काफी लंबी है. इस लिस्ट में अरमान मलिक, प्राजक्ता कोली, सामंथा रुथ प्रभु, प्रतीक बब्बर, दर्शन रावल, आदर जैन, सारा खान, हिना खान, अखिल अक्किनेनी समेत कई अन्य एक्टर्स शामिल हैं.

अरमान मलिक-आशना श्रॉफ

साल की शुरुआत सिंगर अरमान मलिक की शादी की खबर से हुई. अरमान ने 2 जनवरी को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आशना श्रॉफ से सात फेरे लिए. दोनों की लव स्टोरी काफी समय से सुर्खियों में थी. शादी में परिवार और खास दोस्त शामिल हुए.

दर्शन रावल-धरल सुरेलिया

जनवरी में ही दर्शन रावल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया से शादी की और उसे हमसफर बनाया. दर्शन ने फोटोज पोस्ट कर फैंस को सरप्राइज दिया.

आदर जैन- अलेखा आडवाणी

कपूर फैमिली से संबंध रखने वाले आदर जैन ने अलेखा आडवाणी से दो रस्मों में शादी की; पहले 12 फरवरी को गोवा में क्रिश्चियन रीति से और फिर 21 फरवरी को मुंबई में हिंदू रिवाज से शादी के सात फेरे लिए.

प्रतीक बब्बर-प्रिया बनर्जी

अभिनेता-राजनेता राज बब्बर और दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर फरवरी में शादी के बंधन में बंधे. प्रतीक ने गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी से 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को मुंबई में मां स्मिता पाटिल के घर पर शादी की. उनकी शादी में पिता राज बब्बर शामिल नहीं हुए थे.

प्राजक्ता कोली-वृषांक खनाल

इसी साल यूट्यूबर-एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली के भी हाथ पीले हो गए. कोली ने 25 फरवरी को लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल (नेपाली वकील) से कर्जत में प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई. दोनों ने 13 साल की डेटिंग के बाद एक-दूजे के हाथ थामने का फैसला लिया. शादी में भारतीय के साथ नेपाली कल्चर का मिश्रण देखने को मिला.

हिना खान-रॉकी जायसवाल

टीवी जगत की लोकप्रिय एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून को मुंबई में रॉकी जायसवाल से रजिस्टर्ड मैरिज की. शादी में हिना ने मनीष मल्होत्रा की स्पेशल साड़ी पहनी थी. सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने फैंस को जानकारी दी थी.

अखिल अक्किनेनी-जैनब

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी ने 6 जून को हैदराबाद में जैनब रावजी से प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. शादी में चिरंजीवी, राम चरण समेत फिल्म जगत के तमाम सितारे शामिल हुए और नए जोड़े को शुभकामनाएं दीं.

अविका गौर-मिलिंद चंदवानी

'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से 30 सितंबर को शादी रचाई. यह शादी रियलिटी शो 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर हिंदू रीति-रिवाजों से संपन्न हुई, जिसमें हल्दी, मेहंदी और अन्य रस्में हुईं.

सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरू

साल के आखिरी महीने में फैंस को एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने बड़ा सरप्राइज दिया. उन्होंने गुपचुप तरीके से 'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर राज निदिमोरू से 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में शादी रचाई. इसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए.

सारा खान-कृष पाठक

धार्मिक टीवी शो 'रामायण' में भगवान लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक भी इस शादी के बंधन में बंधे. कृष ने टीवी एक्ट्रेस सारा खान के साथ 5 दिसंबर को शादी रचाई. उन्होंने पहले निकाह किया और फिर हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए. (एजेंसी)