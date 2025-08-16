War 2 Vs Coolie: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, दोनों ही फिल्म बनी 100 करोड़ी; जानें कौन किसपर भारी?
War 2 Vs Coolie: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, दोनों ही फिल्म बनी 100 करोड़ी; जानें कौन किसपर भारी?

Coolie War 2 Box Office Collection Day 2: रजनीकांत की कूली और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने जबरदस्त ओपनिंग के साथ दूसरे दिन ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कौन किसपर रहा भारी? फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी की कमाई?

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:00 AM IST
War 2 Vs Coolie: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, दोनों ही फिल्म बनी 100 करोड़ी; जानें कौन किसपर भारी?

War 2 Vs Coolie Box Office Collection: हाल ही में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म 'कूली' और ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म अपने हर दिन की कमाई के आंकड़ों से हर दिन हैरान कर रही हैं. फिल्म सैयारा की धमाकेदार कमाई के बाद अब दो और मूवीज ने आते ही तूफान ला दिया है. इसके अलावा दोनों फिल्में छावा का भी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही हैं.

दोनों फिल्में हैं वॉर 2 और कूली इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में से एक थीं. फिल्मों ने अपने एडवांस बुकिंग में ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया था. हालांकि, पहले दिन का डाटा भी सामने आ गया है तो यकीनन यह आपके होश उड़ाने के लिए काफी है.

वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

साल 2025 में बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 की, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आई है. यह फिल्म साल 2019 में आई वॉर का सीक्वल है. वॉर 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी. सैकनिल्क के मुताबिक, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 ने पहले दिन 51.5 करोड़ रुपये के साथ जबरदस्त ओपनिंग की. फिल्म ने हिंदी में 29 करोड़, तेलुगु में 22.25 करोड़ और तमिल में 0.29 करोड़ की कमाई की. साफतौर पर तेलुगु में जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग का फायदा मिला है. वहीं अब दूसरे दिन यानि स्वतंत्रता दिवस पर भी फैंस ने दोनों स्टार्स को शानदार तोहफा दिया है. दूसरे दिन फिल्म ने अब तक 51.33 करोड़ करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसके साथ ही फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 102. 83 करोड़ रुपये हो गया है. यह इस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड ओपनर बन चुकी है.

ये भी पढ़ें: 1 मिनट के लिए हंसी बंद नहीं होने देती ये फिल्म, 60 लाख का बजट और कमा डाले 8 करोड़; लेकिन दिमाग लगाना मना है

कूली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

लोकेश कनगराज निर्देशित कूली को लेकर भी फिल्मी दुनिया में काफी बज बना हुआ था. मूवी वॉर 2 के साथ ही सिनेमाघरों में उतरी और इसने आते ही ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की मूवी को भी शिकस्त दे दी. कूली ने पहले दिन 65 करोड़ की कमाई की, जिसमें तमिल में 44.5 करोड़, हिंदी में 4.5 करोड़, तेलुगु में 15.5 करोड़ और कन्नड़ में 0.5 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 40.57 करोड़ रुपये हुआ जिसे मिलाकर फिल्म का दो दिनों का कलेक्शन 105.57 करोड़ रुपये हो गया है. कुली ने दो दिनों में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करके एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. फिल्म 2025 की सबसे तेज सौ करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है. यह रिकॉर्ड छावा के नाम था जिसने यह कारनामा 3 दिनों में किया था. अब रजनीकांत की कूली 2025 की सबसे तेज 100 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें: कभी अमिताभ बच्चन से टूटकर किया प्यार, तो कभी बन गईं मां; दूसरी औरत की वजह से पति ने होटल में की थी पिटाई

 

 

