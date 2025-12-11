Advertisement
बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का बोलबाला, फिल्म के कायल हुए ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार ने भी मूवी को बताया दिलचस्प

Hrithik Roshan And Akshay Kumar Praise Movie Dhurandhar: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' काफी सुर्खियों में बनी हुई है. इस फिल्म की तारीफ आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड के दिग्गज सितारे भी कर रहे हैं. हाल ही में सुपरस्टार ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार ने फिल्म को खूब सराहा है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 11, 2025, 06:12 AM IST
Hrithik Roshan And Akshay Kumar Praise Movie Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. रिलीज के 5 दिनों में फिल्म में 150 करोड़ी क्लब में एंट्री कर ली है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी अच्छी कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की है. चलिए जानते हैं दोनों सितारों ने अपनी पोस्ट में फिल्म 'धुरंधर' को लेकर क्या लिखा. 

अक्षय कुमार ने फिल्म को बताया दिलचस्प
बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की काफी सराहना कर रहे है. अक्षय ने अपनी पोस्ट में लिखा 'मैंने 'धुरंधर' देखी और हैरान रह गया. क्या दिलचस्प कहानी है. डायरेक्टर आदित्य धर आपने इसे बहुत अच्छे से बनाया है. हमें अपनी कहानियों को असरदार तरीके से बताने की जरूरत है. मुझे बहुत खुशी है कि दर्शक भी इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वह हकदार है.'

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

DhurandharHrithik RoshanAkshay Kumar

