बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का बोलबाला, फिल्म के कायल हुए ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार ने भी मूवी को बताया दिलचस्प

Hrithik Roshan And Akshay Kumar Praise Movie Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. रिलीज के 5 दिनों में फिल्म में 150 करोड़ी क्लब में एंट्री कर ली है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी अच्छी कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म की जमकर तारीफ की है. चलिए जानते हैं दोनों सितारों ने अपनी पोस्ट में फिल्म 'धुरंधर' को लेकर क्या लिखा.

अक्षय कुमार ने फिल्म को बताया दिलचस्प

बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें वे रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की काफी सराहना कर रहे है. अक्षय ने अपनी पोस्ट में लिखा 'मैंने 'धुरंधर' देखी और हैरान रह गया. क्या दिलचस्प कहानी है. डायरेक्टर आदित्य धर आपने इसे बहुत अच्छे से बनाया है. हमें अपनी कहानियों को असरदार तरीके से बताने की जरूरत है. मुझे बहुत खुशी है कि दर्शक भी इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वह हकदार है.'