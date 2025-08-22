'जॉली एलएलबी 3' से 'द ट्रायल 2' का क्लैश, काजोल ने बताया कौन पड़ेगा किस पर भारी
बॉलीवुड

'जॉली एलएलबी 3' से 'द ट्रायल 2' का क्लैश, काजोल ने बताया कौन पड़ेगा किस पर भारी

काजोल की सीरीज The Trail 2 आने वाली है.जो उसी दिन रिलीज होने वाली है जिस दिन अक्षय कुमार की Jolly LLB 3 रिलीज होगी. इन दोनों के क्लैश को लेकर एक्ट्रेस ने बात की.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:42 PM IST
जॉली एलएलबी 3 और द ट्रायल 2
जॉली एलएलबी 3 और द ट्रायल 2

Jolly LLB 3 VS The Trail 2: बॉक्स ऑफिस पर और ओटीटी पर इस बार कई फिल्मों की टक्कर देखी गई.किसी फिल्म को थोड़ा नुकसान हुआ तो कोई फिल्म दूसरी फिल्म को चकनाचूर करके बिगेस्ट हिट बन गई. लेकिन, ये क्लैश दोबारा होना जा रहा है जिसमें बॉलीवुड के दो दिग्गज सितारे एक दूसरे से भिड़ेंगे. इसे लेकर काजोल ने बात की और बताया कि कौन सी फिल्म या सीरीज किस पर भारी पड़ेगी.

क्या होगा क्लैश?

दरअसल, 19 सितंबर को काजोल की 'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा सीजन 2' और अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज होने वाली है. हालांकि अक्षय की फिल्म थिएटर तो काजोल की जियो हॉटस्टार पर आएगी. इन दोनों की कहानी कोर्टरूम के इर्द गिर्द घूमती है. काजोल ने मुंबई में हाल ही में सीरीज का ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया. साथ ही बताया कि ये क्लैश कैसा रहेगा.

क्लैश पर क्या बोलीं क्लैश?

काजोल ने इस इवेंट में कहा- 'मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लैश नहीं है. अगर आप अक्षय से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि आपकी फिल्म अच्छा करेगी और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगी कि उनकी फिल्म अच्छा करेगी.'

महिलाओं से ली इन्सपिरेशन

अपने किरदार को लेकर काजोल ने कहा कि 'नायोमिका का किरदार काफी सिंपल महिला का है. मुझे लगता कि कई सारी महिलाओं ने कुछ ऐसा फेस भी किया होगा. उन्हें पता है कि घर गृहस्थी में कैसे डील करना होता है जब बात परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों और काम की होती है. मेरे आसपास कई शानदार महिलाएं हैं. मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली है. उम्मीद है कि मैं इस रोल के साथ न्याय कर पाऊंगी.'

क्या है ' द ट्रायल' की कहानी?

'द ट्रायल' का पहला सीजन साल 2023 में आया था. जिसे सुपरन वर्मा ने डायरेक्ट किया था. नायोमिका का रोल काजोल ने निभाया था. इस सीरीज की कहानी एक हाउस वाइफ की है जो अपने करियर की शुरुआत फिर से करने जा रही है. उसका पति जेल की सलाखों के पीछे हैं. इस सीरीज की कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी.

 

