बॉक्स ऑफिस पर भिड़ीं ये 6 बड़ी फिल्में, इस अकेली मूवी ने सबको दी धोबी पछाड़, की रिकॉर्डतोड़ कमाई

Box Office Collection: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर 6 बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है. हालांकि, रक्षाबंधन के मौके पर इस अकेली फिल्म ने सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा कमाई की और बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया.
Box Office Collection: रक्षाबंधन का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए काफी खास रहा. छुट्टी के दिन लोगों ने अपने परिवार के साथ सिनेमाघरों का रुख किया और खास बात ये थी कि इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर 6 बड़ी फिल्में लगी हुई हैं, जिनके बीच कमाई की टक्कर जारी है. 'सैयारा' से लेकर 'उदयपुर फाइल्स' तक दर्शकों को कई फिल्मों के बीच चुनाव करने का मौका मिला. ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहा कि किस फिल्म ने इस मौके का सबसे अच्छा फायदा उठाकर सबसे ज्यादा कमाई की.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बड़े पर्दे पर 'सैयारा', 'महावतार नरसिम्हा', 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क 2', 'अंदाज 2' और 'उदयपुर फाइल्स' जैसी फिल्में चल रही हैं. सभी फिल्मों में कलेक्शन की दौड़ लगी हुई है. त्योहार के दिन दर्शकों की भीड़ ने सिनेमाघरों में रौनक बढ़ा दी, लेकिन हर फिल्म इस मौके का फायदा उठाने में सफल नहीं हो पाई. चलिए अब बताते हैं कि इन फिल्मों ने रक्षाबंधन के दिन कितनी कमाई की और किसने बाकी सबको पीछे छोड़ा.
किस फिल्म ने कितनी की कमाई?
रक्षाबंधन के दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े कुछ इस तरह रहे. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबकि, 'सैयारा' ने 3.35 करोड़, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 4 करोड़, 'धड़क 2' ने 1.40 करोड़, 'उदयपुर फाइल्स' ने 10 लाख, 'अंदाज 2' ने 19 लाख और 'महावतार नरसिम्हा' ने सबसे ज्यादा कमाई करते हुए 9.50 करोड़ रुपए कमाए. इन आकंड़ों को देखने के बाद ये समझा जा सकता है कि इन सभी फिल्मों में एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' सबसे आगे रही और सभी को पछाड़ दिया.
इस फिल्म ने दी सबको धोबी पछाड़
कमाई के आकंड़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 'महावतार नरसिम्हा' ने कुछ ही दिनों में 'सैयारा' की हाइप को जबरदस्त टक्कर दी और आगे निकल गई. इतना ही नहीं, ये भारत की पहले सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है. दूसरी ओर, अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के लिए भी रक्षाबंधन अच्छा दिन साबित हुआ और इसने ठीक-ठाक कमाई की. वहीं, बाकी फिल्मों के लिए रक्षाबंधन बाकी फिल्मों के बराबर ही रहा.
