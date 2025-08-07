‘सैयारा’ का दुनियाभर में बज रहा डंका, छठे दिन ‘सन ऑफ सरदार 2’ का रंग पड़ा फीका, तो ‘धड़क 2’ भी रह गई बहुत पीछे
Hindi Newsबॉलीवुड

‘सैयारा’ का दुनियाभर में बज रहा डंका, छठे दिन ‘सन ऑफ सरदार 2’ का रंग पड़ा फीका, तो ‘धड़क 2’ भी रह गई बहुत पीछे

Box Office Collection: इस समय बड़े पर्दे पर कई फिल्में एक-दूसरे से मुकाबला करने में लगी हैं. लेकिन 'सैयारा' का जादू अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म लगातार धड़ाधड़ कमाई करती जा रही है. वहीं, 'सन ऑफ सरदार 2' और 'धड़क 2' की कमाई के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जो फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:51 AM IST
बॉक्स ऑफिस का हाल चाल
बॉक्स ऑफिस का हाल चाल

Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्मों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ ‘सैयारा’ की हो रही है, जिसका क्रेज अभी तक लोगों के सिर से उतरा नहीं है. दर्शकों को इसकी कहानी, गाने और स्टारकास्ट काफी पसंद आ रही है. वहीं दूसरी ओर ‘सन ऑफ सरदार 2’ और ‘धड़क 2’ को लोगों से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, जैसी उम्मीद की गई थी. 

‘सैयारा’ की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है. अहान पांडे और अनीत पड्डा की ये पहली फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म अब अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके कलेक्शन में कोई गिरावट नहीं दिख रही. दर्शक न सिर्फ इसकी कहानी से जुड़ पा रहे हैं, बल्कि इसके रोमांटिक गाने भी लोगों की जुबां पर चढ़ चुके हैं. फिल्म का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया है, जिनका काम हमेशा सराहा जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

पूरी दुनिया में छाई ‘सैयारा’

अब अगर कमाई की बात करें, तो ‘सैयारा’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. सोमवार को 18वें दिन फिल्म ने 2.35 करोड़ और मंगलवार को 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं, 20वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई की. अब तक इसका इंडिया नेट कलेक्शन 306.60 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. विदेशों में भी इस फिल्म की खूब चर्चा है और वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 507 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि किसी भी नई स्टारकास्ट वाली फिल्म के लिए बड़ी बात है.

2025 की सबसे विवादित फिल्म, जिसकी बार-बार टली स्क्रीनिंग, अब केंद्र सरकार ने लगाए 55 कट, 8 अगस्त को बड़े पर्दे पर देगी दस्तक

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

‘सन ऑफ सरदार 2’ का रंग पड़ा फीका

अब नजर डालते हैं अजय देवगन की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ पर, जो 1 अगस्त को रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन कमाई के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं. बुधवार को फिल्म ने सिर्फ 1.64 करोड़ रुपये कमाए, जिससे कुल कलेक्शन 31.51 करोड़ रुपये हुआ. एक्शन और मनोरंजन से भरपूर होने के बावजूद ये फिल्म दर्शकों के साथ मजबूत कनेक्शन नहीं बना पाई, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार धीमी हो गई है.

पीछे छूटती जा रही ‘धड़क 2’ 

वहीं, सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की ‘धड़क 2’ भी 1 अगस्त को ही रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कमजोर रही. बुधवार को इसने सिर्फ 1.04 करोड़ रुपये कमाए और अब तक इसका कुल कलेक्शन 5.45 करोड़ रुपये ही हुआ है. फिल्म की कहानी और संगीत को काफी सराहना मिली है, लेकिन दर्शकों की संख्या कम रही. समीक्षकों ने फिल्म की तारीफ की है, मगर इसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई नहीं दिया. 

