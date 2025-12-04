Advertisement
एडवांस बुकिंग सुस्त, क्या रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी धमाका, कितना होगा पहले दिन कलेक्शन!

Dhurandhar Box Office Prediction: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू है. ऐसा लग रहा है कि फिल्म पहले दिन ही मोटी कमाई करने वाली है. इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि धुरंधर पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी. 

Dec 04, 2025, 07:41 PM IST
कितनी होगी पहले दिन धुरंधर की कमाई?
Dhurandhar Box Office Prediction: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' का अच्छा खासा बज बना हुआ है. हाल ही में फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई. फिल्म सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. इससे पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई. इसमें फिल्म को तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस बीच फिल्म धुरंधर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि ये फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वाली है. 

इतनी हुई एडवांस बुकिंग 
धुरंधर फिल्म की एडवांस बुकिंग सोमवार को शुरू होते ही 1 करोड़ पार कर गई थी. लेकिन उसके बाद बुकिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ गई. बुधवार दोपहर तक ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग सिर्फ 2.28 करोड़ पर पहुंची है और अभी तक करीब 50 हजार टिकट ही बिके हैं. दो हफ्ते पहले तक सब कह रहे थे कि धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग लेगी. छावा और वॉर 2 को भी पीछे छोड़ देगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पहले दिन इतना कमा सकती है 'धुरंधर'
ट्रेड एक्सपर्ट्स का नया अनुमान है कि फिल्म पहले दिन 15 से 20 करोड़ के बीच कलेक्ट कर सकती है, यानी साल 2025 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' और 'छावा' से काफी कम है. सैयारा ने 21.50 और छावा ने 31 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब ऐसा लग रहा है कि धुरंधर रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी. 

फिल्म में जबरदस्त कलाकार 
बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त नजर आने वाले हैं. फिल्म धुरंधर इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म रियल स्टोरी से प्रेरित है. कई लोगों ने ये दावा किया था कि फिल्म में रणवीर सिंह, मेजर मोहित शर्मा का रोल निभाने वाले हैं. इसे लेकर काफी विवाद भी बना हुआ है. हालांकि डायरेक्टर ने ये साफ कर दिया कि फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा पर नहीं आधारित है. फिल्म के धांसू ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह एक स्पाई के किरदार में है, जो कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को चुन-चुनकर मारने वाला हैं. 

