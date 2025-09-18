दिल्ली की सबसे फेमस रामलीला में मंदोदरी बनेंगी पूनम पांडे, तो ये एक्टर निभाएगा रावण का रोल

Delhi Famous Ram Leela: दिल्ली में बीते कई साल से राम लीला का भव्य आयोजन लाल किले के पास स्थित राम लीला मैदान में होता आ रहा है. इस रामलीला को बड़े ग्रैंड स्तर पर दर्शकों को दिखाया जाता है. जिसमें टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड के कई सितारे भी कई अहम रोल निभाते हैं. ऐसे में इस साल की रामलीला में बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन पूनम पांडे एक अहम किरदार निभाएंगी. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

पूनम पांडे बनेंगी मंदोदरी

साल 2025 को हो रही रामलीला में पूनम पांडे रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी. अपने किरदार को लेकर पूनम पांडे बेहद खुश है और सोशल मीडिया पर आभार भी व्यक्ति किया. पूनम ने लिखा- 'लव कुश रामलीला कमेटी को शुक्रिया कहना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया. ये मेरे लिए गर्व और खुशी का पल है. इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का पार्ट बनाया. रामलीला धार्मिक इवेंट नहीं है बल्कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस का फेस्टिवल है. मैं अपने आपको खुशनसीब मानती हूं. मैं पूरी निष्ठा से इस किरदार को निभाऊंगीं.'

Add Zee News as a Preferred Source

13 साल के अंतर में एक ही नाम से आई दो फिल्में, पहली ने चिल्लर बजट में कमा डाले 135.12 करोड़, दूसरी ने कर दिया कंगाल

आर्य बब्बर बनेंगे इस बार रावण

जहां एक ओर पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएंगी तो वहीं रावण का किरदार राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर प्ले करेंगे. खास बात है कि आर्य ने टीवी शो 'संकट मोचन महाबली हनुमान' में भी रावण का किरदार निभा चुके हैं. ऐसे में उनके लिए ये किरदार निभाना काफी आसान हो सकता है. अपने किरदार को लेकर आर्य ने कहा- 'रावण का किरदार मुझे हमेशा अच्छा लगता है. वो ऐसा किरदार है जो काफी कलरफुल है. इंसान का हर इमोशन उसमें दिखाया गया है.' आपको बता दें, लव कुश रामलीला 22 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलेगी. इस साल जो सेट तैयार किया गया है वो सोमनाथ मंदिर की थीम पर भव्य तरीके से बनाया गया है. इसमें 3डी इफेक्ट्स और AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.