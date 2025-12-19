Advertisement
trendingNow13046927
Hindi Newsबॉलीवुडइस पूरे तमाशे में...बॉलीवुड में बच्चों के डेब्यू पर बोलीं माधुरी दीक्षित, मिसेज देशपांडे लाईं खौफनाक कहानी

'इस पूरे तमाशे में...'बॉलीवुड में बच्चों के डेब्यू पर बोलीं माधुरी दीक्षित, 'मिसेज देशपांडे' लाईं खौफनाक कहानी

Madhuri Dixit इन दिनों अपनी नई सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में एक्ट्रेस ने बच्चों के डेब्यू को लेकर बात की. साथ ही बताया कि वो बॉलीवुड में कब एंट्री करने वाले हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माधुरी दीक्षित
माधुरी दीक्षित

Madhuri Dixit Kids on Bollywood: 90s में माधुरी दीक्षित ने लोगों के दिलों में 'धक-धक गर्ल' बनकर ऐसी बसीं, कि आज भी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं. 1990 में माधुरी अपने करियर के पीक पर थीं और 1999 में श्रीराम नेने से शादी के बाद यूएसए शिफ्ट हो गईं. शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से दूरी बना ली और कुछ साल फिर से कमबैक किया. इनके दोनों बच्चे अभी भी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर हैं. इन दिनों एक्ट्रेस 'मिसेज देशपांडे' सीरीज को लेकर सुर्खियों में हैं. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि उनके बच्चों का फिल्मी दुनिया में आने का क्या प्लान है.

अगर कभी मना करते थे तो...

माधुरी का बड़ा बेटा अरिन 22 साल का है और एप्पल में काम करता है जबकि छोटा बेटा रियान 20 साल का है और  दिलचस्पी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में है. माधुरी ने मिड डे से बात करते हुए बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग और फिल्मों में उनकी एंट्री को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि 'उन दोनों को कभी भी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें कभी इससे दूर नहीं रखा. जब वो मेरे साथ आना चाहते थे मैं उन्हें ले जाती थी. और अगर कभी मना करते थे तो मैं फोर्स नहीं करती थी. जब हम लोग अमेरिका से आए तो वो 6 और 8 साल के थे.'

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बॉलीवुड में आएंगे माधुरी के बच्चे?

माधुरी ने आगे कहा- 'मेरे बच्चे अलग हैं. मेरा छोटा बेटा इस पूरे तमाशे में इंटरेस्ट नहीं रखता. अब तो कहीं बाहर निकलना सर्कस जैसा है. बड़ा बेटा बेबाक और खुला. दोनों को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. अरिन का पैशन म्यूजिक में है और वो एप्पल में काम भी करता है. वो नॉइज कैंसिलेशन के प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है. वो इसे काफी एन्जॉय कर रहा है लेकिन म्यूजिक को वो बहुत प्यार करता है.' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)

2014 की वो ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसका आखिरी सीन शूट कर 2 दिन बाद जेल चले गए थे संजय दत्त, 11 साल बाद सामने आया BTS वीडियो

'मिसेज देशपांडे' सीरीज

माधुरी ने पति श्रीराम नेने ने शादी करने के बाद फिल्मों से निकारा कर लिया था. यूएस शिफ्ट होकर अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत की थी. हालांकि अब एक्ट्रेस फिल्मों और ओटीटी के जरिए फैंस से कनेक्टेड रहती हैं. उनकी 19 दिसंबर को सीरीज 'मिसेज देशपांडे' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Madhuri Dixit

Trending news

तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
Terror alert
नए साल पर 26/11 दोहराने की तैयारी? रावी नदी से घुसपैठ करने की फिराक में हैं आतंकवादी
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग
BMC elections
सीट बंटवारे को लेकर फंस गया महायुति में पेंच, शिंदे ने कर दी इन 84 सीटों की मांग