Advertisement
trendingNow13034887
Hindi Newsबॉलीवुड

25 सेकेंड का 'धुरंधर' का वो गाना जिसने अक्षय खन्ना की एंट्री में फूंक दी जान, नहीं आ रही थी सांस, लगाना पड़ा था ऑक्सीजन मास्क

Akshaye Khanna का FA9LA गाना लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है. उनके गाने को बार-बार यूट्यूब पर देखा जा रहा है. लेकिन, क्या आपको पता है इस गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहा था.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना

Dhurandhar Akshaye Khanna Viral Dance: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के बलूच डांस FA9LA ने सभी को हिलाकर रख दिया है. कोई कह रहा है कि अक्षय अपने इस डांस और एक्टिंग के रणवीर सिंह को खा गए तो कोई ये कह रहा है कि वो बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' गाने को भी मात दे गए. लेकिन, जो भी हो इतना तो तय है कि हर तरफ अक्षय के इस धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है. इस गाने की शूटिंग को लेकर फिल्म को कोरियोग्राफर ने ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप हिल जाएंगे. 

अक्षय खन्ना का बलोच डांस

धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. फिल्म में अक्षय का रोल इतना खूंखार दिखाया गया है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई. 'धुरंधर' में अक्षय की जहां दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता तो वहीं उनकी धमाकेदार एंट्री लोगों के दिलों में बस गई. इस एंट्री के साथ 'शेर ए बलोच' के बैकग्राउंड में 'FA9LA का म्यूजिक बजता है. जिसमें अक्षय की चाल से लेकर, चेहरे की किलर मुस्कान और उसके ऊपर उनका बलूच डांस लोगों को रिझा गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लद्दाख में हुई थी शूटिंग

इस गाने को फिल्म में विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. मिड डे को हाल ही में दिए इंटरव्यू में शूटिंग को लेकर बात की. इस फिल्म में 'अक्षय को 'शेर ए बलोच' का नाम दिया गया है. पहले तो सीन ऐसा था कि अक्षय को चलकर आना है. डांसर्स के साथ डांस करना है और सिंहासन पर बैठ जाना है. सीन का मूड और डांसर्स की परफॉर्मेंस देखकर अक्षय काफी इंप्रेस हो गए. उन्होंने कहा कि वो आराम से चलने की बजाय डांस करते हुए जाएंगे. हम में से किसी को नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेंगे. अक्षय सीन में आते हैं एक प्वाइंट तक गए और बेहतरीन प्रदर्शन किया.' 

ऑक्सीजन सिलेंडर करना पड़ा इस्तेमाल

विजय ने कहा कि 'ये उस दिन का पहला शॉट था और एकदम परफेक्ट था. इसके बाद हम लोगों ने क्लोजअप शूट किया. अक्षय को पता था कि उन्हें सीन में क्या करना है और उससे कैसे प्ले करना है. इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हुई थी. जिसकी वजह से ज्यादा हाईट पर होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी. अक्षय अपने साथ एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किया था. जब हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे. उनका ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप हो गया था. वो हर सीन के बाद वापस ऑक्सीजन मास्क लगा लिया करते थे. बिना किसी हिचकिचाहट के सीन पूरा किया और फिर घर चले गए.' 

3 घंटा 32 मिनट की वो थ्रिलर जासूसी फिल्म, जिसने आते ही 2025 की दो फिल्मों के तोड़ डाले रिकॉर्ड, कलेक्शन 193 करोड़, अब तीसरी की है बारी

'छावा' में भी किया साथ काम

खास बात है कि विजय गांगुली ने अक्षय खन्ना के साथ 'छावा' में फिल्म में भी काम किया है. जिसमें उन्होंने औरंगजेब का रोल निभाया था. विजय ने कहा कि 'छावा' के सेट पर भी वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे. वो अपने किरदार में इस कदर डूब जाते थे. वो ये सोचते थे कि सीन को और कैसे बेहतरीन बना सकते हैं.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

DhurandharAkshaye Khanna

Trending news

जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
बंगाल को नहीं चाहिए मदद, हम खुद चलाएंगे योजनाएं... CM ममता ने केंद्र पर साधा निशाना
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
Karnataka News
'सबकुछ अच्छा हो...', यतींद्र सिद्धारमैया के CM वाले बयान पर बोले डीके शिवकुमार
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार'! गोवा के लूथरा बंधु 5 घंटे में कैसे फरार; दिल्ली से दुबई तक...
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
amit shah
अच्छा, शाम तक लिस्ट दे दूंगा... संसद में भाषण के बीच शाह से कांग्रेस ने क्या मांगा?
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?