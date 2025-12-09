25 सेकेंड का 'धुरंधर' का वो गाना जिसने अक्षय खन्ना की एंट्री में फूंक दी जान, नहीं आ रही थी सांस, लगाना पड़ा था ऑक्सीजन मास्क

Akshaye Khanna का FA9LA गाना लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है. उनके गाने को बार-बार यूट्यूब पर देखा जा रहा है. लेकिन, क्या आपको पता है इस गाने की शूटिंग के दौरान अक्षय को ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहा था.
Dhurandhar Akshaye Khanna Viral Dance: 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के बलूच डांस FA9LA ने सभी को हिलाकर रख दिया है. कोई कह रहा है कि अक्षय अपने इस डांस और एक्टिंग के रणवीर सिंह को खा गए तो कोई ये कह रहा है कि वो बॉबी देओल के 'जमाल कुडू' गाने को भी मात दे गए. लेकिन, जो भी हो इतना तो तय है कि हर तरफ अक्षय के इस धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है. इस गाने की शूटिंग को लेकर फिल्म को कोरियोग्राफर ने ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर आप हिल जाएंगे.
अक्षय खन्ना का बलोच डांस
धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. फिल्म में अक्षय का रोल इतना खूंखार दिखाया गया है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई. 'धुरंधर' में अक्षय की जहां दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीता तो वहीं उनकी धमाकेदार एंट्री लोगों के दिलों में बस गई. इस एंट्री के साथ 'शेर ए बलोच' के बैकग्राउंड में 'FA9LA का म्यूजिक बजता है. जिसमें अक्षय की चाल से लेकर, चेहरे की किलर मुस्कान और उसके ऊपर उनका बलूच डांस लोगों को रिझा गया.
लद्दाख में हुई थी शूटिंग
इस गाने को फिल्म में विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया है. मिड डे को हाल ही में दिए इंटरव्यू में शूटिंग को लेकर बात की. इस फिल्म में 'अक्षय को 'शेर ए बलोच' का नाम दिया गया है. पहले तो सीन ऐसा था कि अक्षय को चलकर आना है. डांसर्स के साथ डांस करना है और सिंहासन पर बैठ जाना है. सीन का मूड और डांसर्स की परफॉर्मेंस देखकर अक्षय काफी इंप्रेस हो गए. उन्होंने कहा कि वो आराम से चलने की बजाय डांस करते हुए जाएंगे. हम में से किसी को नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेंगे. अक्षय सीन में आते हैं एक प्वाइंट तक गए और बेहतरीन प्रदर्शन किया.'
ऑक्सीजन सिलेंडर करना पड़ा इस्तेमाल
विजय ने कहा कि 'ये उस दिन का पहला शॉट था और एकदम परफेक्ट था. इसके बाद हम लोगों ने क्लोजअप शूट किया. अक्षय को पता था कि उन्हें सीन में क्या करना है और उससे कैसे प्ले करना है. इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हुई थी. जिसकी वजह से ज्यादा हाईट पर होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी. अक्षय अपने साथ एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किया था. जब हम लोग गाने की शूटिंग कर रहे थे. उनका ऑक्सीजन लेवल काफी ड्रॉप हो गया था. वो हर सीन के बाद वापस ऑक्सीजन मास्क लगा लिया करते थे. बिना किसी हिचकिचाहट के सीन पूरा किया और फिर घर चले गए.'
'छावा' में भी किया साथ काम
खास बात है कि विजय गांगुली ने अक्षय खन्ना के साथ 'छावा' में फिल्म में भी काम किया है. जिसमें उन्होंने औरंगजेब का रोल निभाया था. विजय ने कहा कि 'छावा' के सेट पर भी वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे. वो अपने किरदार में इस कदर डूब जाते थे. वो ये सोचते थे कि सीन को और कैसे बेहतरीन बना सकते हैं.
