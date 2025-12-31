Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडनए साल से पहले धुरंधर के जश्न में डूबे रणवीर-दीपिका, न्यूयॉर्क में हाथ से बनाकर पति को एक्ट्रेस ने खिलाया मोदक,VIDEO

नए साल से पहले 'धुरंधर' के जश्न में डूबे रणवीर-दीपिका, न्यूयॉर्क में हाथ से बनाकर पति को एक्ट्रेस ने खिलाया मोदक,VIDEO

Dhurandhar फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन के बाद रणवीर सिंह और दीपिका ने न्यूयॉर्क में मूवी की सक्सेस सेलिब्रेट की. इस मौके पर दीपिका ने एक्टर ने लिए स्पेशल डिश बनाई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:52 PM IST
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण

Dhurandhar Sucess: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. इस फिल्म में पॉवर पैक परफॉर्मेंस देने के बाद वाइफ और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की भी खुशी का ठिकाना नहीं है. ऐसे में एक्ट्रेस ने शेफ विकास खन्ना से मोदक बनाना सीखा और रणवीर को उसे खिलाकर धमाकेदार फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट की.

न्यूयॉर्क में दीपिका ने बनाए मोदक

सोशल मीडिया पर ये चंद मिनट का वीडियो मिनटों में वायरल हो गया. इस वीडियो को शेफ विकास खन्ना ने शेयर किया है. जिसमें दीपिका पादुकोण अपने हाथों से मोदक बनाती हैं और रणवीर सिंह को खिलाते नजर आ रही हैं. वीडियो को शेफ ने शेयर करते हुए 'धुरंधर' एक्टर की जमकर तारीफ भी की. इस रील को पोस्ट करते हुए विकास ने लिखा- '2025 का एंड सबसे खास रहा. टीम बंगलो और रणवीर-दीपिका के साथ मोदक बनाते हुए 'धुरंधर' की सक्सेस मनाई. कई सारे मेहमान आए और अनार और दालचीनी के बने मोदक साल 2026 के शुरू होने से पहले खाए.'

विदेश में मना रहे नया साल

रणवीर और दीपिका हाल ही में वकेशन पर न्यूयॉर्क गए. ये वीडियो वहीं पर शेफ विकास खन्ना के रेस्टोरेंट का है. जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इससे पहले फैंस ने दीपिका और रणवीर को एक साथ स्पॉट किया था. यहां तक कि दीपिका ने बैकस्ट्रीट बॉय कॉन्सर्ट लास वेगास में अपनी क्लोज फ्रेंड स्नेहा रामचंदर के साथ अटेंड किया. 

6 एपिसोड का वो खौफनाक खेल, 14 मर्डर और कातिल की खोज में कातिल, हत्यारे का पता लगाने में दिमाग के उड़ेंगे परखच्चे, 13 दिनों से टॉप ट्रेंडिंग

इन फिल्मों में आए नजर 

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस मूवी ने वर्ल्डवाइड टोटल 1100 करोड़ का कलेक्शन किया है. दीपिका आखिरी बार 'सिंघम अगेन' में दिखी थीं. इससे पहले 'फाइटर' और 'कल्कि 2898 AD' में नजर आईं.खास बात है कि एक्ट्रेस हाल ही में कल्कि फिल्म के दूसरे पार्ट से बाहर निकाल दिया गया. जिसे लेकर उनका नाम काफी उछला. इसके पीछे की वजह दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड थी.

  

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

DhurandharRanveer SinghDeepika Padukone

