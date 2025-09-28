फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: ‘लापता लेडीज’ का जलवा, ‘स्त्री 2’-‘मैदान’ बने बड़े दावेदार, बेस्ट एक्टर की लिस्ट में आलिया-करीना-कार्तिक शामिल

Filmfare Awards 2025: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में ‘लापता लेडीज’ ने सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाकर बाजी मारी है. इसके बाद ‘स्त्री 2’ और ‘मैदान’ बड़े दावेदार बने. ‘आर्टिकल 370’, ‘किल’, ‘जिगरा’, ‘क्रू’ और ‘मेरी क्रिसमस’ भी अलग-अलग कैटेगरी में अपनी दमदार मौजूदगी दिखा रही हैं.
Filmfare Awards 2025 Full List of Nominees: 2025 के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ गई है और इस बार ‘लापता लेडीज’ ने सबसे ज्यादा जगह बनाई है. फिल्म को बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर, क्रिटिक्स अवॉर्ड्स, लीड और सपोर्टिंग एक्टिंग, डेब्यू, म्यूजिक, लिरिक्स, टेक्निकल कैटेगरी और बैकग्राउंड स्कोर जैसे लगभग हर बड़े सेक्शन में नामांकन मिला है. किरन राव की इस स्मॉल-टाउन स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के साथ-साथ क्रिटिक्स का भी दिल जीता है.
इसलिए इसका दबदबा साफ दिखाई दे रहा है. इसके बाद ‘स्त्री 2’ और ‘मैदान’ को भी कई अहम कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले हैं, जिनमें एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक और टेक्निकल क्राफ्ट शामिल हैं. वहीं ‘आर्टिकल 370’ ने भी बेस्ट फिल्म, डायरेक्टर, स्क्रीनप्ले और एक्टिंग में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. एक्शन और टेक्निकल कैटेगरी में ‘किल’ ने बड़ी पहचान हासिल की, जबकि ‘जिगरा’, ‘क्रू’ और ‘मेरी क्रिसमस’ जैसी फिल्में फीमेल लीड स्टोरीज की वजह से खास तौर पर उभरकर सामने आईं.
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 नॉमिनेशन लिस्ट
- बेस्ट फिल्म
आर्टिकल 370
भूल भुलैया 3
किल
लापता लेडीज
स्त्री 2
- बेस्ट डायरेक्टर
आदित्य सुहास जांभले (आर्टिकल 370)
अमर कौशिक (स्त्री 2)
अनीस बज्मी (भूल भुलैया 3)
किरण राव (लापता लेडीज)
निखिल नागेश भट्ट (किल)
- क्रिटिक्स अवॉर्ड (बेस्ट फिल्म)
आई वांट टू टॉक
लापता लेडीज
मैदान
मेरी क्रिसमस
बकिंघम मर्डर
- बेस्ट एक्टर (मेल)
अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक)
अजय देवगन (मैदान)
अक्षय कुमार (सरफिरा)
ऋतिक रोशन (फाइटर)
कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)
राजकुमार राव (स्त्री 2)
- क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर (मेल)
अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक)
प्रतीक गांधी (मडगांव एक्सप्रेस)
राजकुमार राव (श्रीकांत)
रणदीप हुड्डा (स्वातंत्र्य वीर सावरकर)
स्पर्श श्रीवास्तव (लापता लेडीज)
- बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल)
आलिया भट्ट (जिगरा)
करीना कपूर खान (क्रू)
कृति सेनन (तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया)
श्रद्धा कपूर (स्त्री 2)
तब्बू (क्रू)
यामी गौतम (आर्टिकल 370)
- क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस (फीमेल)
आलिया भट्ट (जिगरा)
करीना कपूर खान (द बकिंघम मर्डर)
नितांशी गोयल (लापाटा लेडीज)
प्रतिभा रंता (लापाटा लेडीज)
विद्या बालन (दो और दो प्यार)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल)
पंकज त्रिपाठी (स्त्री 2)
परेश रावल (सरफिरा)
आर. माधवन (शैतान)
राघव जुयाल (किल)
रवि किशन (लापाटा लेडीज)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (फीमेल)
अहिल्या बमरू (आई वांट टू टॉक)
छाया कदम (लापाटा लेडीज)
जानकी बोदीवाला (शैतान)
माधुरी दीक्षित (भूल भुलैया 3)
प्रियमणि (आर्टिकल 370)
