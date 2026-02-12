Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडभूले तो नहीं ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की धमाकेदार एंट्री? जिस गाने ने रातों-रात मचाया तहलका, उसके रैपर अब इंडिया में लाइव मचाएंगे धमाल

भूले तो नहीं ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की धमाकेदार एंट्री? जिस गाने ने रातों-रात मचाया तहलका, उसके रैपर अब इंडिया में लाइव मचाएंगे धमाल

Dhurandhar FA9LA: बहरीन के मशहूर रैपर फ्लिपराची, जिनका गाना FA9LA फिल्म ‘धुरंधर’ से भारत में खूब वायरल हुआ था, अब पहली बार मुंबई में लाइव परफॉर्म करने आ रहे हैं. अगले महीने होने इस कॉन्सर्ट को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. जल्द ही शो की एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:10 AM IST
Dhurandhar FA9LA
Dhurandhar FA9LA

Dhurandhar FA9LA Rapper India Debut: पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने वाली रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की एंट्री को धमाकेदार बनाने वाले गाने FA9LA के रैपर फ्लिपराची, जो बहरीन के रहने वाले हैं, अब पहली बार भारत में परफॉर्म करने आ रहे हैं. इस गाने के बाद वे भारत में काफी फेमस हो गए. आयोजकों ने बुधवार को बताया कि फ्लिपराची मार्च में मुंबई में लाइव शो करेंगे. 

ये कॉन्सर्ट 13 मार्च, 2026 को फीनिक्स मार्केटसिटी के डबलिन स्क्वायर में होगा. फैंस इस अनाउंसमेंट के बाद काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर ईवा लाइव ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘वो आवाज जिसने ‘धुरंधर’ को उसका आइकॉनिक FA9LA दिया. पेश है, FLIPPERACHI - मुंबई में लाइव. 13 मार्च - डबलिन स्क्वायर, फीनिक्स मार्केटसिटी, मुंबई @marketcitykurla’. पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eva Live (@evalive.in)

 रैपर फ्लिपरची का इंडिया में डेब्यू 

लोगों ने कमेंट कर अपनी खुशी जाहिर की और इसे साल का बड़ा म्यूजिक इवेंट बताया. प्रेस नोट के मुताबिक ये कॉन्सर्ट एक खास और दमदार लाइव एक्सपीरियंस देने वाला होगा. शो में फ्लिपराची अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ हाई-ऑक्टेन विजुअल्स और जबरदस्त म्यूजिक पेश करेंगे. बताया जा रहा है कि उनके शो में लोगों की भीड़ खास होती है, जो माहौल को और भी जोशीला बना देती है. दुनियाभर में उनके कॉन्सर्ट इसी वजह से काफी पसंद किए जाते हैं.

लोग रिश्ता टूटने का इंतजार कर रहे... 8 साल बाद भी क्यों चर्चा में है प्रियंका-निक की शादी? आज भी दोनों की इंटरकल्चरल मैरिज उठ रहे सवाल

कॉन्सर्ट को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस  

सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी तेजी से सामने आए. एक यूजर ने लिखा, ‘ये बहुत एडवेंचर्स होने वाला है! अरे मुंबईकर्स, दिल खोलकर नाचने के लिए तैयार हो जाओ’. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘चुप नहीं रह सकता, उनके गाने गाना बंद नहीं कर सकता. मजे का इंतजार है!’. एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘ये बहुत मजेदार होने वाला है! पक्का सारी टिकटें बिक जाएंगी! क्रेजी!’. साथ ही कई लोगों ने दूसरे शहरों में भी शो करने की डिमांड की.

जल्द शुरू होगी एडवांस बुकिंग

टिकटों की बिक्री को लेकर भी पूरी जानकारी शेयर की गई है. एचडीएफसी बैंक मास्टरकार्ड क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के लिए एक्सक्लूसिव प्रीसेल 14 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 16 फरवरी तक चलेगी. इसके बाद मास्टरकार्ड प्रीसेल 16 फरवरी 12:30 बजे से 19 फरवरी 12 बजे तक होगी. आम टिकट बिक्री 19 फरवरी को 12:30 बजे से शुरू होगी. टिकट सिर्फ District by Zomato पर मिलेंग, जिसको लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

मुंबई के अलावा बेंगलुरु में करेंगे परफॉर्म

वहीं, फ्लिपराची ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ‘इंडिया ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां मैं हमेशा से परफॉर्म करना चाहता था. यहां की एनर्जी, लोग, कल्चर, सब कुछ बहुत जाना-पहचाना लगता है. ये शो बहुत जोरदार, इमोशनल और यादगार होने वाला है. मुंबई, तैयार हो जाओ’. बता दें, मुंबई के अलावा वे 14 मार्च को बेंगलुरु के UN40 म्यूजिक फेस्टिवल में भी परफॉर्म करेंगे. फिल्म ‘धुरंधर’ में उनका गाना FA9LA आज भी खूब पसंद किया जाता है. 

