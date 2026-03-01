पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई बॉलीवुड फिल्म बनी ‘धुरंधर’, राइटर बोलीं- ‘लेकिन उनको अफसोस है ऐसी फिल्म...’

Shobhaa De Dhurandhar: ‘धुरंधर 2’ की रिलीज से पहले पिछले साल आई ‘धुरंधर’ को लेकर नई बहस छिड़ गई है. शोभा डे ने फिल्म की जमकर तारीफ की, लेकिन अक्षय खन्ना को लेकर बनाए गए स्टार नैरेटिव पर सवाल उठाए. उन्होंने पाकिस्तान में फिल्म के जबरदस्त रिस्पॉन्स और इंडस्ट्री के रिएक्शन पर भी खुलकर बात की. आखिर क्या कहा उन्होंने?
Trending Photos
Shobhaa De Dhurandhar: ‘धुरंधर 2’ के रिलीज से कुछ हफ्ते पहले 2025 में आई पहली फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. हाल ही में राइटर और पूर्व पत्रकार शोभा डे ने अपने हालिया इंटरव्यू में फिल्म की कामयाबी पर खुलकर बात की. उन्होंने फिल्म को हाल के समय की सबसे ‘ब्रिलिएंट’ फिल्मों में से एक बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म के बाद जिस तरह का स्टार नैरेटिव बनाया गया, उससे वह पूरी तरह सहमत नहीं हैं.
शोभा डे ने कहा कि फिल्म तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत है और इसकी मेकिंग शानदार है. लेकिन उन्हें ये बात खटकी कि फिल्म का पूरा फोकस एक ही स्टार के इर्द-गिर्द घुमाया गया. उन्होंने कहा, ‘एक और मैनिपुलेटिव साइड ये थी कि ये दिखाया गया कि अक्षय खन्ना ही सबसे बड़े स्टार हैं और वही अकेले चमके, यहां तक कि उनके डांस को भी सबसे बड़ा हाइलाइट बताया गया’. उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म को पाकिस्तान में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.
बनी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा डाउनलोड वाली फिल्म
उनके मुताबिक, ‘दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान ने इसे किस तरह अपनाया. ये वहां की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई बॉलीवुड फिल्म है. किसी भी पॉडकास्ट में गुस्सा नहीं था, बल्कि अफसोस था कि ऐसे किरदार और कहानियां होने के बावजूद पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म क्यों नहीं बनी’. इंडस्ट्री के रिएक्शन पर बात करते हुए शोभा डे ने ऋतिक रोशन का जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘किसी ने ऋतिक रोशन से यह नहीं पूछा कि क्या वs फिल्म की राजनीति से सहमत हैं’.
प्यार का जाल, धर्म से खिलवाड़... अंदर तक हिला देगी इन तीन हिंदू लड़कियों की कहानी, रिलीज होते ही ‘द केरला स्टोरी 2’ ने बड़े पर्दे पर जमाया कब्जा
शोभा डे ने जमकर की डायरेक्टर की तारीफ
उन्होंने आगे कहा, ‘वे बस इतना कह सकते थे कि उन्हें फिल्म पसंद आई, लेकिन उन्होंने उससे आगे जाकर बात की. ‘धुरंधर’ में कोरियोग्राफी, म्यूजिक का इस्तेमाल और कास्टिंग सभी शानदार हैं’. डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ‘आज की पीढ़ी के लिए कंटेम्परेरी हिस्ट्री को एक बड़े अंडरकवर एजेंट की कहानी में ढालना, जो मेरे हिसाब से सच में मौजूद था, बहुत महत्वाकांक्षी काम है. फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है. इसने लियारी और उस दौर के अंडरवर्ल्ड को भी दिखाया’.
‘टॉक्सिक’ से होगा ‘धुरंधर 2’ का मुकाबला
उन्होंने कहा, ‘जो इसे काफी दमदार बनाता है. मैं इससे ज्यादा जुड़ पाई, बनिस्बत पठान के’. 5 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने खाड़ी देशों को छोड़कर बाकी जगह शानदार कमाई की. फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. अब 19 मार्च को ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में आने वाली है. ईद वीकेंड पर इसका मुकाबला यश स्टारर ‘टॉक्सिक’ से होगा, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.