Advertisement
trendingNow13097339
Hindi Newsबॉलीवुडजरूरत या दिखावा...? ‘धुरंधर’ के सेट पर 3 वैनिटी वैन इस्तेमाल करते थे रणवीर सिंह, बाकी स्टारकास्ट के पास थी सिर्फ 1

जरूरत या दिखावा...? ‘धुरंधर’ के सेट पर 3 वैनिटी वैन इस्तेमाल करते थे रणवीर सिंह, बाकी स्टारकास्ट के पास थी सिर्फ 1

Dhurandhar: 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों अपने दूसरे पार्ट को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसका टीजर भी रिलीज किया जा चुका है. इसी बीच इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी एक खबर आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. ‘धुरंधर’ के क्रेडिट्स से रणवीर सिंह की 3 वैनिटी वैन को लेकर नई बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या सितारों का एंटोराज खर्च जरूरत है या दिखावा? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणवीर सिंह
रणवीर सिंह

Ranveer Singh Dhurandhar: आदित्य धर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ 2025 की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने हफ्ते भर में ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. अब ये फिल्म अपने दूसरे पार्ट यानी ‘धुरंधर 2’ सुर्खियों में छाई हुई है, जिसका टीजर भी जारी कर दिया गया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया है. इसी बीच पिछले कुछ समय से बॉलीवुड सितारों के भारी-भरकम एंटोराज खर्च को लेकर लगातार बहस होती रही है. खासकर रणवीर सिंह के नाम पर. 

बीते साल खबरें आई थीं कि वे फिल्मों की शूटिंग के दौरान 3 वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, तब इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी. अब फिल्म ‘धुरंधर’ के क्रेडिट्स सामने आने के बाद ये मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. दरअसल, रेडिट पर एक यूजर ने ‘धुरंधर’ के क्रेडिट सीन का स्क्रीनशॉट शेयर किया. इसमें ‘हम्जा’ के नाम से तीन वैनिटी वैन का जिक्र था. एक ‘हम्जा वैन’, दूसरी ‘हम्जा स्टाफ वैन’ और तीसरी ‘हम्जा नॉर्मल वैन’ और इल स्क्रीनशॉट ने यूजर्स को भी हैरान कर दिया. 

‘धुरंधर’ के हफ्जा के नाम थीं 3 वैनिटी वैन

इसके बाद लोगों ने अंदाजा लगाया कि हम्जा का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह के लिए ही ये तीनों वैनिटी वैन ली गई थीं. इसी क्रेडिट में आर. माधवन और अर्जुन रामपाल के लिए एक-एक वैन का जिक्र भी था. इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा, ‘हैरानी की बात है कि रणवीर के लिए हम्जा लिखा है, लेकिन माधवन के लिए किरदार का नाम नहीं है’. वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, ‘ये वैनिटी वैन हैं या किसी शहर का बस डिपो’. वहीं, कुछ लोगों रणवीर का सपोर्ट भी कर रहे हैं. 

‘दो मुल्कों के गैंगस्टर भी पीछे पड़े हैं...’ कैफे फायरिंग के बाद कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई पर कसा ऐसा तंज, सुनते ही ठहाकों से गूंज उठा हॉल

सोशल मीडिया पर यूजर्स उठा रहे सवाल 

उनका कहना है कि रणवीर सिंह ने फिल्मों से रिकॉर्ड कमाई करवाई है, तो उनकी मांगों को गलत नहीं कहा जा सकता. कई यूजर्स ने ये भी माना कि ये कलाकारों के काम करने का तरीका और उनकी जरूरतें हैं. एक कमेंट में लिखा गया, ‘ये उनकी काम की शर्तें हैं और प्रोड्यूसर के पास पूरा हक है कि वे इन शर्तों को माने या ठुकरा दे’. वहीं, कुछ ने पूछा, ‘ये जरूरत है या दिखावा’. इस तरह, जहां कुछ लोग खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कुछ इसे इंडस्ट्री का हिस्सा मान रहे हैं. बहस फिलहाल दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है.

3 वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं रणवीर सिंह 

गौरतलब है कि पिछले साल हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एक रिपोर्ट में भी रणवीर सिंह की 3 वैनिटी वैन का जिक्र हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, एक वैन का यूज वे शूटिंग के दौरान पर्सनली करते हैं. दूसरी वैन को जिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और तीसरी वैन उनके प्राइवेट शेफ के लिए होती है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि एक वैन की मेंटेनेंस कॉस्ट करीब 10 से 15 लाख रुपये तक होती है. इन तमाम खबरों पर रणवीर सिंह की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. फिलहाल वे ‘धुरंधर 2’ की रिलीज की तैयारी में लगे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

DhurandharRanveer SinghMadhavanArjun Rampal

Trending news

Parliament Budget Session live: बजट सत्र के छठे दिन भी हंगामे के आसार, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: बजट सत्र के छठे दिन भी हंगामे के आसार, SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई
कूकी राजी नहीं? भाजपा ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी
manipur news
कूकी राजी नहीं? भाजपा ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
Abu Salem
अबू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई,फिर HC ने रखी ऐसी शर्त कि गैंगस्टर के उड़ गए तोते
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
DNA
बंगाल पुलिस ने दिल्ली में ली दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की तलाशी? क्या है प्रोटोकॉल
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री