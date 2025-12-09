'धुरंधर' में आर माधवन ने लूटी लाइमलाइट, अब सीक्वल में अपने किरदार पर दिया अपडेट; बताया अगले पार्ट में क्या करेंगे अजय सान्याल

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ इन दिनों सिनेमाघरों में बनी हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म की कहानी से लेकर कास्टिंग तक की काफी चर्चा की जा रही है. इस मल्टी स्टारर फिल्म में आर माधवन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अजय सान्याल का किरदार निभाया है. ‘धुरंधर’ के बाद अब दर्शक फिल्म के सीक्वल को लेकर उत्साहित हैं, जिसकी घोषणा मेकर्स ने फिल्म के अंत में ही कर दी है. अब आर माधवन ने फिल्म के सीक्वल और अजय सान्याल के अपने किरदार को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

'धुरंधर’ के सीक्वल पर आर माधवन का अपडेट

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान आर माधवन ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि आदित्य धर एक साधु हैं. इतनी सघन और गहन फिल्म बनाने की सारी उथल-पुथल के बीच वह चिंताओं को शांत करने के लिए वहीं बैठे रहते हैं. ‘धुरंधर’ में आदित्य के साथ काम करने के बाद मैं उनके साथ बार-बार काम करना चाहता हूं. वहीं फिल्म के सीक्वल और अपने किरदार को लेकर माधवन ने कहा कि पहले पार्ट में मेरी स्क्रीन प्रजेंस सीमित है. लेकिन मार्च में रिलीज होने वाले दूसरे भाग में मेरे किरदार की झलक साफ दिखाई देगी, क्योंकि वह रणवीर के किरदार को जासूस बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं.

बताया अगले पार्ट में क्या करेंगे अजय सान्याल

इस साल माधवन ओटीटी से लेकर सिनेमाघरों तक कई फिल्मों और सीरीज में नजर आए हैं. इस साल अपने काम को लेकर माधवन ने कहा कि मैंने साल की शुरुआत ‘हिसाब बराबर’ से की थी. जबकि साल का अंत ‘धुरंधर’ के साथ कर रहा हूं, जो मेरे करियर की सबसे अहम फिल्मों में से एक है. मुझे अपने करियर के सबसे क्रिएटिव दौर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला. मणिरत्नम, कमल हासन, राजकुमार हिरानी, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, आनंद एल राय और अब आदित्य धर. मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता था.

आदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म पांच दिनों में ही 142 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है. इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और संजय दत्त भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं. सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म का अगला पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.