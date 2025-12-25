2025 की सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ को इग्नोर कर रही इंडस्ट्री? डायरेक्ट का आया बड़ा बयान, बोले- ‘जो लोग VFX और आइटम सॉन्ग...’

Advertisement
Dhurandhar: 20 दिन पहले सिनेमाघरों में आई आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 900 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ दिनों में 1000 करोड़ की कमाई कर लेगी. इसी बीच डायरेक्टर का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:19 PM IST
2025 Biggest Blockbuster Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाते हुए खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल कर लिया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ शानदार कमाई की, बल्कि 2025 की हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. कई बड़े सितारों और फिल्ममेकर ने इसकी जमकर तारीफ की. 

अब इस लिस्ट में मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा का भी नाम शामिल हो चुका है. हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखते हुए फिल्म की शानदार सक्सेस पर अपनी बात रखी. उन्होंने लिखा कि जब कोई फिल्म ‘धुरंधर’ जैसी बड़ी और अलग सोच वाली हिट बनती है, तो इंडस्ट्री के कई लोग उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं. वजह ये होती है कि उन्हें डर लगता है कि वे उस लेवल की फिल्म नहीं बना पाएंगे. ऐसे में वे मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है. 

राम गोपाल वर्मा का ट्वीट हो रहा वायरल 

उन्होंने आगे लिखा कि उन लोगों का ऐसा लगता है कि ये सपना वक्त के साथ खत्म हो जाएगा. आरजीवी ने आगे कहा कि ये बात खासतौर पर उन पैन-इंडिया फिल्मों पर लागू होती है, जो अभी बन रही हैं. उनके मुताबिक, ये फिल्में ‘धुरंधर’ से पहले के पुराने फॉर्मूले पर आधारित हैं, जबकि ‘धुरंधर’ पूरी तरह उससे उलट है. उन्होंने लिखा कि सबसे हैरानी की बात ये है कि ‘धुरंधर’ न सिर्फ एक बड़ी हिट है, बल्कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में रहने वाली फिल्म भी बन चुकी है.

राम गोपाल वर्मा ने दिया कुत्ते का उदाहरण

राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में एक उदाहरण भी दिया. उन्होंने लिखा कि जैसे किसी के घर जाने पर एक बड़ा और डरावना कुत्ता सामने आ जाए, जिसे मालिक भले ही नुकसान न पहुंचाने वाला बताए, लेकिन डर बना रहता है. उसी तरह ‘धुरंधर’ अब हर प्रोडक्शन ऑफिस में एक ऐसा ही डर बन चुकी गहै. आने वाली बड़ी फिल्मों के मेकर्स इससे चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. उन्होंने आगे लिखा कि कई लोग फिल्म का नाम तक लेने से बचेंगे, लेकिन ये उनके दिमाग में घूमती रहेगी. 

राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर की तारीफ 

आरजीवी के मुताबिक, ‘धुरंधर’ उन मेकर्स के लिए किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है, जो अब तक वीएफएक्स, महंगे सेट, आइटम सॉन्ग और हीरो पूजा वाले फॉर्मूले पर भरोसा करते आए हैं. ‘धुरंधर’ में स्टार नहीं, बल्कि फिल्म की पूजा हो रही है और यही बात इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर रही है. अपने पोस्ट के आखिर में राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी बात ये है कि आदित्य धर ने इंडस्ट्री को आईना दिखा दिया है. अब हर मेकर को अपनी फिल्मों की तुलना ‘धुरंधर’ से करनी पड़ रही है. 

