‘धुरंधर’ के सेट पर अक्षय खन्ना को दनादन पड़े थे 7 थप्पड़, लाल हो गया था गाल, फिर भी...

Akshaye Khanna Dhurandhar: आदित्य धर की नई फिल्म ‘धुरंधर’ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी है. इस फिल्म कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के विलेन अक्षय खन्ना की हो रही है, लेकिन क्या आपने जाते हैं कि इस फिल्म के सेट पर उनको दनादन 7 थप्पड़ पड़े थे.
Akshaye Khanna Dhurandhar: एक्शन और रोमांच से भरपूर आदित्य धर की नई स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ पिछले 9 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म में ‘रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी’ जैसे कई और शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय खन्ना की दमदार एक्टिंग और विलेन के किरदार की हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया है.
उनके किरदार की दमदार प्रेजेंस लोगों के बीच ऐसी वायरलर हुई कि हर कोई बस उसी की बात कर रहा है. फिल्म के कई सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और अक्षय खन्ना की एक्टिंग को फैंस और क्रिटिक्स दोनों बेहद पसंद कर रहे हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना ने अपने किरदार में इतनी गहराई डाली कि हर सीन में उनका हर एक मोशन और इमोशन असली लग रहा है. फिल्म में उनके एंट्री सॉन्ग के डांस मूव्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. लेकिन शूटिंग के दौरान एक सीन में उन्हें कई बार थप्पड़ भी खाने पड़े थे.
सौम्या टंजन ने एक के बाद एक मारे थे 7 थप्पड़
ये खुलासा फिल्म के एक्टर नवीन कौशिक ने किया. उन्होंने बताया कि इस सीन को और पावरफुल बनाने के लिए अक्षय खन्ना को 7 बार लगातार थप्पड़ खाने पड़े. ये सीन फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है. इस सीन में उल्फत (सौम्या टंजन) अपने बड़े बेटे की मौत के बाद अपने गुस्से का इजहार करती हैं और सीधे रहमान डकैत के गाल पर थप्पड़ मारती हैं. फिल्म के दौरान ये सीन कई रीटेक्स के साथ शूट किया गया. नवीन कौशिक ने बताया कि अक्षय खन्ना ने इस दौरान हिचकिचाए बिना हर रीटेक किया और सीन को और दमदार बनाया.
9 दिनों में फिल्म ने की रिकॉर्डतोड़ कमाई
उनका ये प्रोफेशनल एटीट्यूड ने शूटिंग के दौरान सबको प्रभावित किया. नवीन कौशिक ने ये भी बताया कि अक्षय खन्ना और डायरेक्टर आदित्य धर सौम्या को समझा रहे थे कि वे अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाएं और ये मत सोचें कि उनके सामने कोई स्टार बैठा है. अक्षय खन्ना की ये प्रोफेशनलिज्म और समर्पण फिल्म की सफलता का एक बड़ी वजह है. उनकी एक्टिंग ने फिल्म के रोमांच और स्पाई ड्रामा को और भी शानदार बना दिया है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई ये फिल्म अब तक भारत में 290 करोड़ औप दुनियाभर में 306 से ज्यादा कमा चुकी है.
