Thamma का 3 मिनट 2 सेकेंड का 'पॉइजन बेबी' गाना आउट, मलाइका के हुस्न के सामने फीके पड़ गए रश्मिका के ठुमके

रश्मिका मंदाना की मचअवेटेड फिल्म 'थामा' का गाना 'पॉइजन बेबी' आउट हो गया है. जिसमें मलाइका अरोड़ा के साथ रश्मिका मंदाना ऐसे ठुमके लगा रही हैं कि फैंस का मन डोल रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:52 PM IST
थामा गाना आउट
थामा गाना आउट

Thamma Song Poison Baby: लंबे वक्त बाद मलाइका अरोड़ा (Maliaka Arora) किसी डांस नंबर में अपने हुस्न का जलवा दिखाती नजर आईं. 'थामा' का 'पॉइजन बेबी' गाना आउट हो गया है. जिसमें मलाइका अरोड़ा रिवीलिंग कपड़ों में अपने लटकों झटकों से ऐसा कहर गिरा रही हैं कि हर कोई उनका डांस देखकर मदमस्त हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस के साथ रश्मिका मंदाना ने भी ठुमके लगाए और दोनों की केमिस्ट्री ऑनस्क्रीन काफी सिजलिंग लग रही है.

लगाए जबरदस्त ठुमके

इस 3 मिनट 2 सेकेंड के गाने में मलाइका अरोड़ा ने अपने कातिलाना हुस्न से ऐसी बिजलियां गिराई की ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है.  इस गाने को जैस्मिन, सचिन-जिगर और दिव्या कुमार ने मिलकर गाया है. जबकि लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य के हैं. गाने को महज कुछ ही देर में हजारों लोग लाइक कर चुके हैं. जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाना धीरे-धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है.

दीवाली पर होगी रिलीज

ये गाना हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' का है. ये मूवी 21 अक्टूबर को दीवाली पर रिलीज होगी. इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. इसके अलावा परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. 

बॉलीवुड की वो नामचीन सिंगर, जिसने गाए सबसे ज्यादा रोमांटिक गाने,पर अधूरा रहा खुद का प्यार,मरते दम तक रहीं कुंवारी 

ट्रेलर खूब आया था पसंद

'थामा' फिल्म का ट्रेलर लोगों को पसंद आया था. इसमें दिखाया गया था कि आयुष्मान एक आम इंसान है. जिसकी मुलाकात नवाजुद्दीन से होती है जो एक बेताल है और मानवता के खिलाफ जाने की 1000 साल की सजा काट चुका है. आयुष्मान खुद बेताल बन जाते हैं. ऐसे में वो इसमें रश्मिका की मदद से इस नई लाइफ में ढलना होगा. इस बदलाव के साथ उन्हें नई शक्तियां भी मिल जाती हैं.थामा में आयुष्मान के किरदार का नाम आलोक है जबकि परेश रावल पिता के रोल है. उनका नाम राम बजाज गोयल है.

 

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

