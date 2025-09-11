रिलीज से महज चंद घंटे पहले ही चुपके से छप्परफाड़ कमाई कर गई ये फिल्म, मुंह ताकते रह गए दोनों जॉली
रिलीज से महज चंद घंटे पहले ही चुपके से छप्परफाड़ कमाई कर गई ये फिल्म, मुंह ताकते रह गए दोनों जॉली

बॉक्स ऑफिस पर एक फिल्म आने से पहले ही बवाल मचा रही है. इस फिल्म को रिलीज होने में चंद घंटे ही बचे हैं और फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई कर डाली है. चलिए आपको इस मूवी के बारे में बताते हैं.

Sep 11, 2025
कौन सी है मूवी?
कौन सी है मूवी?

Demon Slayer Movie Infinity Castle: जहां एक ओर 19 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्मों में होड़ लगी हुई है तो वहीं एक फिल्म ऐसी है जो चुपके से रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर चुकी है. इस फिल्म का लोगों के बीच इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि इस मूवी के 15 करोड़ से ज्यादा भारत में प्री-सेल हो चुकी है. वो भी फिल्म के रिलीज होने के महज चंद घंटे पहले तक. ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर कैसा तांडव कर सकती है.

आने से पहले ही बनाया रिकॉर्ड

इस डॉर्क एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन फिल्म का नाम 'डिमॉन स्लेयर: इन्फिनिटी कैस्टल' है जो कि इस मूवी का पांचवां पार्ट है. ये फिल्म भारत में 12 सितंबर को रिलीज हो रही है. लेकिन, रिलीज से पहले ही इस फिल्म के एक लाख टिकट बिक गए हैं. लिहाजा, इस मूवी ने रिलीज से पहले ही अपना रिकॉर्ड बना लिया है. इस फिल्म के टिकटों की वीकली सेल 2.5 लाख क्रॉस कर गई है. जिसने भारत में विदेशी एनिमेटेड फिल्मों के लिए नया रिकॉर्ड बनाया है.

एडवांस सेल में तगड़ी कमाई

इस एनिमेटेड फिल्म का डायरेक्शन Haruo Sotozaki ने किया है. जिसने रिलीज से पहले ही काफी बज बनाया हुआ है. sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी की एडवांस सेल एक हफ्ते में 15 करोड़ हो चुकी है.इस तरह से इस फिल्म ने 'सुजुमे' और 'जुजुत्सु कैसेन 0' को पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म के टिकटों की एडवांस सेल भारत में जापानी एनिमेटेड फिल्मों की पॉपुलैरिटी को शो करती है. 

परफेक्शनिस्ट के कीड़े ने क्या-क्या ना करवाया! इस एक्टर ने राह चलते लोगों से खरीदे थे पुराने कपड़े, पहनते थे घिसी-पीटी जीन्स

फिल्म की भारी डिमांड

खास बात है कि पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी सिनेमा चेन में इस फिल्म की भारी डिमांड है. आपको बता दें, इस फिल्म के अब तक तीन पार्ट आ चुके हैं. इस जापानी एनिमेटेड फिल्म के पहले पार्ट का नाम- डिमॉन स्लेयर Kimetsu no Yaiba Season 1 है. दूसरे सीजन का नाम डिमॉन स्लेयर Kimetsu no Yaiba Season 2. इसी का एक पार्ट भी आया था. इसके अलावा तीसरा पार्ट Kimetsu no Yaiba Season 3 और चौथा सीजन Kimetsu no Yaiba Season 3 है. खास बात है कि इस फिल्म ने 'जॉली एलएलबी 3' और 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी आफ ए योगी' की रिलीज से पहले ही जबरदस्त कमाई कर गई है.

