कश्मीर की पहली महिला सिंगर राज बेगम की वो कहानी, जिसे भूल गए सब, उस वक्त तोड़ दी थी सारी पाबंदियां

Songs Of Paradise Trailer: भारत का अभिन्न अंग कश्मीर ना केवल मेहमान नवाजी,खूबसूरती के लिए, बल्कि ये गायकी के लिए भी जाना जाता है. इसी आवाज की कहानी लोगों तक ले जाना के लिए 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. सबा आजाद और सोनी राजदान स्टारर इस मूवी की कहानी दिल को छू लेने वाली है. ये फिल्म पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित राज बेगम की जिंदगी के संगीत से सजे सफर पर बेस्ड है और कश्मीर की पहली महिला प्लेबैक सिंगर को समर्पित है. जिसका निर्देशन जाने माने दानिश रेंजू ने किया है.

कश्मीर की वो कहानी जिसे भूल गए लोग

कश्मीर की रहने वाली राज बेगम ने इस तरह से घाटी से आने वाले संगीत कलाकारों के लिए राह बनाई. 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' में सबा आजाद, सोनी राजदान, जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्डा, तारुक रैना, शिशिर शर्मा और लिलेट डबी हैं. ट्रेलर में नूर बेगम की जिंदगी और उनके गायकी के सुरीले सफर की झलक देखने मिलती है, जिन्हें सबा आजाद और सोनी रजदान ने दो अलग-अलग समय में निभाया है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि नूर,टैलेंटेड युवा सिंगर है और उस दौर में वो समाज द्वारा महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों को तोड़ते हुए अपने सपनों को जीने की हिम्मत करती है. ये कहानी उस सितारे की जिसे लोग आज भले ही भूल चुके हैं. लेकिन, इनका योगदान औ कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

हिम्मत और आजादी की कहानी

सबा आजाद इस फिल्म में नूर बेगम के युवा रोल में नजर आएंगी. अपने किरदार को लेकर एक्ट्रेस ने कहा- 'ऐसा किरदार निभाना जो लेजेंडरी राज बेगम से प्रेरित है, मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा. एक म्यूजिशियन होने के नाते मुझे अलग-अलग म्यूजिक सुनने का अनुभव है, इसके बावजूद मैं राज बेगम के इस शानदार योगदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी. इस फिल्म ने मुझे उनकी जिंदगी और उनकी म्यूजिक की कहानी से रूबरू कराया है. यह फिल्म औरतों की हिम्मत और आजादी की कहानी है.'

29 अगस्त को होगी स्ट्रीम

वहीं सोनी राजदान जो बड़ी नूर बेगम का रोल निभा रहे हैं. उन्होंने कहा- 'ये एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपनी तरफ खींच लिया, और उनका किरदार निभाना मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा, जिसमें सालों की मेहनत, हिम्मत और संस्कृति की झलक है.'आपको बता दें, ये 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' 29 अगस्त को भारत में और दुनिया के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.