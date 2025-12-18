TMMTMTTM Trailer: 2025 की आखिरी रोमांटिक फिल्म, 3 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर देख नहीं होगा वेट, मिलेगा कॉमेडी का भी जबरदस्त तड़का

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Out: इस साल बॉक्स ऑफिस पर कई रोमांटिक फिल्में रिलीज हुईं और अब साल के आखिरी महीने में भी एक और आखिरी रोमांटिक फिल्म रिलीज होने वाली है ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ (Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri), जिसका धमाकेदार और मजेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर कब्जा जमा लिया है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

3 मिनट 21 सेकंड का ट्रेलर देखकर ये साफ हो जाता है कि ये फिल्म प्यार, कॉमेडी और इमोशनल उलझनों से भरी होगी. जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे मंझे हुए कलाकार फिल्म को और मजबूत बनाने का काम करेंगे. कार्तिक और अनन्या ने अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, ‘किस्से, कहानियां, चर्चाएं, दास्तान... अधूरे इश्क के ही होते हैं #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri सिनेमाघरों में 25 दिसंबर’. ट्रेलर की शुरुआत दोनों लीड एक्टर्स के इंट्रोडक्शन से होती है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है.

जारी हुआ 2025 की आखिरी रोमांटिक फिल्म का ट्रेलर

कहानी में कार्तिक और अनन्या एक ही जगह छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहां उनकी दोस्ती होती है. धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन कहानी में एक इमोशनल मोड़ भी आता है. ट्रेलर में दिखाया गया है कि दोनों किरदार एक-दूसरे के करीब आते हैं और अपनी दुनिया बसाने का सपना देखते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिश्ते में उलझनें और गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं. यही इमोशनल ट्विस्ट फिल्म को दिलचस्प बनाता है. फैंस को कार्तिक और अनन्या की फ्रेश केमिस्ट्री काफी पसंद आ रही है.

ट्रेलर की खूब तारीफें कर रहे फैंस

सोशल मीडिया पर लोग उनके रोमांटिक सीन्स और डायलॉग्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान कार्तिक और अनन्या एक खास इवेंट में नजर आए, जहां उनके साथ मशहूर पंजाबी सिंगर तलविंदर भी मौजूद थे. इस दौरान तलविंदर ने फिल्म का सबसे फेमस गाना ‘तेनु ज्यादा मोहब्बत’ (Tenu Zyada Mohabbat) लाइव गाया था. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में तीनों स्टेज पर साथ दिखे, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए. इस इवेंट ने फिल्म को लेकर चर्चा और भी तेज कर दी.

25 दिंसबर को रिलीज होगी ये फिल्म

वहीं, अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया है, जिन्होंने इससे पहले कार्तिक के साथ ‘सत्यप्रेम की कथा’ (Satyaprem Ki Katha) बनाई थी. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और नामह पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है. कहानी दो ऐसे लोगों की है जो खुद को समझने के सफर में एक-दूसरे से प्यार कर बैठते हैं. परिवार के दबाव के चलते उन्हें अलग होना पड़ता है. ये फिल्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.