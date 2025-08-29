थिएटर्स के बाद OTT पर भी धमाल मचाने को तैयार है 2 घंटे 31 मिनट की ये फिल्म, मजेदार सीन्स आपको कर देंगे खुश

Hridayapoorvam OTT: सत्यन एंथिकाड द्वारा निर्देशित मोहनलाल की फिल्म "हृदयपूर्वम" हाल ही में रिलीज़ हुई है. फिल्म में मोहनलाल और मालविका मोहनन लीड किरदार में हैं. रिलीज के साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं.
Trending Photos
Hridayapoorvam OTT: सत्यन एंथिकाड द्वारा निर्देशित मोहनलाल की फिल्म "हृदयपूर्वम" 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो गई है. इस पारिवारिक मनोरंजक फिल्म में मालविका मोहनन भी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म को इसकी बेहतरीन पटकथा और आकर्षक ड्रामा के लिए फैंस द्वारा सराहा जा रहा है. मोहनलाल और संगीत प्रताप की केमिस्ट्री भी सबको बेहद पसंद आ रही है. दर्शकों को कॉमेडी और मनोरंजन काफी पसंद आ रहा है. तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है और यह बड़े पर्दे पर क्यों धूम मचा रही है.
Hridayapoorvam फिल्म की कहानी क्या है?
फिल्म की कहानी संदीप (मोहानलाल) नाम के एक आदमी से शुरू होती है. जिसे गंभीर बीमारी की वजह से हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. यह नया दिल उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है. जिसकी अचानक मौत हो गई थी. संदीप बाद में उस परिवार से मिलने का फैसला करता है. जिनके बेटे का दिल अब उसकी ज़िंदगी बचा रहा है. जब वह उस परिवार से मिलता है, तो उसकी मुलाकात हरीथा (मालविका मोहनन) से होती है. जो उस दानदाता की बेटी है. अब इसके आगे फिल्म में क्या होता है यह जानने के लिए अपको फिल्म देखनी होगी.
मोहनलाल की फिल्म "हृदयपूर्वम" को देख फैंस सातवें आसमान पर हैं. हर कोई फिल्म की कहानी, कलाकार और उसके संवादों की काफी तारीफ कर रहा है. फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने एक्स पर लिखा "एक ऐसी फिल्म जो बेहद अच्छे तरीके से लिखी गई है. जिसकी कहानी बोरिंग या बोझिल नहीं है. फिल्म का अभिनय भी शानदार है. यह फिल्म की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं."
ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं Hridayapoorvam?
फिलहाल, ये फिल्म अभी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. लेकिन इसकी ओटीटी और टेलीविजन रिलीज की प्लानिंग पहले ही तय हो चुकी हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म के राइट्स जियोहॉटस्टार ने खरीद लिए हैं. जबकि एशियानेट ने टेलीविजन के सैटेलाइट राइट्स हासिल कर लिए हैं. हालांकि, अभी इसके ओटीटी रिलीज की डेट सामने अन्हीं आई है. लेकिन उमीद जताई जा रही है कि जल्द ही मेकर्स डेट्स अनाउंस करेंगे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.