'ये लव जिहाद नहीं', मुस्लिम प्रेमी से शादी करने पर हुए विवाद पर बोलीं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, कहा-हमने हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

महाकुंभ से चर्चा में आईं मोनालिसा ने बीते दिन अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी रचाई. उन्होंने केरल में जाकर शादी की. मोनालिसा को एक्टिंग ब्रेक देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने तो इसे 'लव जिहाद' तक कह दिया है. अपनी शादी पर हो रही कंट्रोवर्सी के बाद मोनालिसा ने चुप्पी तोड़ी है.
Trending Photos
महाकुंभ मेले में फूलमाला बेचने वाली मोनालिसा बड़ी-बड़ी और नीली आंखों की वजह से वायरल सेंसेशन बन गई थीं. हाल ही में वह अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी करने के बाद फिर से चर्चा में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लव जिहाद बताया जा रहा है, लेकिन अब दोनों ने इसे खारिज किया है. मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर इलाके में अरुमानूर श्री नैनार देवा मंदिर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली है. शादी के दौरान मोनालिसा लाल रंग की साड़ी में दिखीं, जबकि फरमान ने सफेद रंग का सफेद कुर्ता और मुंडू पहना हुआ है.
हाल ही में मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने कहा कि उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई है और लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है.
अमिताभ बच्चन पर टूटा दुखों का पहाड़, इस करीबी शख्स का निधन; लिखा-एक-एक करके सब चले जाते हैं
मोनालिसा ने कहा, "लोग जो सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है. हमारी शादी पूरी तरह से हिंदू परंपरा से मंदिर में हुई थी. हमारी शादी के दौरान रीति-रिवाजों का पालन किया गया. मेरे पिता भी शायद कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन जो अफवाहें चल रही हैं, वो गलत हैं. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारे लिए सब धर्म एक समान हैं."
फरमान ने भी अपनी बात रखी और केरल सरकार का सपोर्ट किया. फरमान ने कहा, "केरल सरकार ने हमारा सपोर्ट किया, उनको हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया. हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी शादी में इतने सारे लोग आएंगे. हमें लगा था कि हमारी शादी में कुछ ही लोग होंगे और साधारण तरीके से निपट जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग और मंत्री आए थे. शिक्षा मंत्री आए थे और सभी ने हमें आशीर्वाद दिया और जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है. हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं." दोनों की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. वहीं, यूजर्स जमकर फरमान और मोनालिसा को ट्रोल रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.