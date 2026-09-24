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‘बिना देखे जज न करें...’, Oscar विवाद पर ‘गोंधल’ के मेकर संतोष दवाखर ने अनुराग कश्यप को दिया करारा जवाब

Gondhal Director on Anurag Kashyap: ऑस्कर्स के लिए भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म ‘गोंधल’ को लेकर विवाद छिड़ गया है. अनुराग कश्यप ने जब इसे ‘गलत चुनाव’ बताया, तो फिल्म के डायरेक्ट संतोष दवाखर ने सामने आकर सीधे जवाब दे दिया. उन्होंने फ्लाइट की पुरानी बातचीत याद दिलाते हुए पूछा कि बिना देखे फैसला कैसे सुना दिया?

Written ByVandana Saini
Published: Sep 24, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:06 AM IST
‘बिना देखे जज न करें...’, Oscar विवाद पर ‘गोंधल’ के मेकर संतोष दवाखर ने अनुराग कश्यप को दिया करारा जवाब
Image Credit: ‘गोंधल’ के मेकर का अनुराग कश्यप को जवाब (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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