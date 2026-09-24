‘बिना देखे जज न करें...’, Oscar विवाद पर ‘गोंधल’ के मेकर संतोष दवाखर ने अनुराग कश्यप को दिया करारा जवाब

अनुराग का मानना था कि ऑस्कर के लिए जाने वाली फिल्म को पहले विदेशी फेस्टिवल्स में दिखाया जाना चाहिए या फिर उसका अमेरिका में सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अनुराग ने अपने बयान में ये सलाह भी दी थी कि ‘गोंधल’ को पहले दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी पहचान बनानी चाहिए, ताकि उसे इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा सके. इस पूरी चर्चा के बीच डायरेक्टर संतोष दवाखर ने देश की जनता से एक इमोशनल अपील की है. उन्होंने कहा कि जब ‘गोंधल’ आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हो, तो दर्शक इसे देखने जरूर जाएं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब वे पूरी दुनिया के सामने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो पूरा देश उनके पीछे मजबूती से खड़ा रहे और अपने सिनेमा को पूरा प्यार और समर्थन दे.