‘बिना देखे जज न करें...’, Oscar विवाद पर ‘गोंधल’ के मेकर संतोष दवाखर ने अनुराग कश्यप को दिया करारा जवाब

Oscars के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी मराठी फिल्म ‘गोंधल’ के डायरेक्टर संतोष दवाखर ने जाने-माने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के हालिया बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है. दरअसल, अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत ऑस्कर्स जैसे बड़े मंचों पर इसलिए पिछड़ जाता है, क्योंकि हम हमेशा गलत फिल्में चुनते हैं. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और फिल्म जगत में जोरदार बहस छिड़ गई. अब संतोष दवाखर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अनुराग कश्यप की बातों का सिलसिलेवार जवाब दिया है.
उन्होंने बेहद शालीनता से अपनी बात रखते हुए सबको पहले फिल्म देखने की नसीहत दी है. संतोष ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट का एक पुराना वाकया याद करते हुए बताया कि उनकी और अनुराग की मुलाकात 26 अप्रैल को बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में हुई थी. संतोष ने बताया कि वे अनुराग और उनके सिनेमा का दिल से सम्मान करते हैं. उस रात करीब 11 बजकर 55 मिनट की फ्लाइट में उन्होंने खुद अनुराग को अपनी फिल्म ‘गोंधल’ के बारे में बताया था. तब अनुराग ने कहा था कि न तो उन्होंने इस फिल्म के बारे सुना है और न देखा है.
उन्होंने आगे बताया कि लेकिन वे इसे जरूर देखेंगे. संतोष का कहना है कि तब से ये फिल्म मुंबई में न तो रिलीज हुई है और न ही कहीं दिखाई गई है. संतोष दवाखर ने अनुराग कश्यप को आड़े हाथों लेते हुए लोगों से अपील की है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फिल्म को देखा जाना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि जब आपने फिल्म देखी ही नहीं, तो फिर उसे गलत कैसे ठहरा सकते हैं. संतोष ने दर्शकों और आलोचकों से गुजारिश की कि वे अपनी राय बनाने से पहले थोड़ा सब्र रखें. उन्होंने बताया कि ‘गोंधल’ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.
इस फिल्म को मराठी संस्कृति की खुशबू और इंटरनेशनल अपील को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ये फिल्म किसी बड़े फिल्मी घराने के इंसान ने नहीं, बल्कि इंडस्ट्री से बाहर के एक नए और जुनूनी फिल्ममेकर ने बनाई है. फिल्म के डायरेक्टर ने ये भी साफ किया कि ‘गोंधल’ कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, जिसे सिर्फ छोटे पर्दे या ओटीटी के लिए बनाया गया हो. इसे खास तौर पर बड़े पर्दे पर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया था. संतोष ने आगे बताया कि वे अच्छी तरह समझते हैं कि ऑस्कर्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है.
उन्होंने अपने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और भारत का सिर कभी झुकने नहीं देंगे. वे दुनिया के सामने मजबूती से खड़े होने को पूरी तरह तैयार हैं. दरअसल, पूरे विवाद की शुरुआत अनुराग कश्यप के एक मीडिया इंटरव्यू से हुई थी. उस बातचीत में अनुराग ने खुलकर कहा था कि भारत ऑस्कर जैसे इंटरनेशनल अवॉर्ड्स की दौड़ में हर बार चूक जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल गलत फिल्में चुनकर भेजते हैं. उन्होंने कहा कि जब हमारे पास ‘द लंचबॉक्स’ और ‘ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट’ जैसी बेहतरीन फिल्में भेजने का मौका था, तब भी हमने भारी गलती की और मौका गंवा दिया.
अनुराग का मानना था कि ऑस्कर के लिए जाने वाली फिल्म को पहले विदेशी फेस्टिवल्स में दिखाया जाना चाहिए या फिर उसका अमेरिका में सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अनुराग ने अपने बयान में ये सलाह भी दी थी कि ‘गोंधल’ को पहले दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी पहचान बनानी चाहिए, ताकि उसे इंटरनेशनल लेवल पर देखा जा सके. इस पूरी चर्चा के बीच डायरेक्टर संतोष दवाखर ने देश की जनता से एक इमोशनल अपील की है. उन्होंने कहा कि जब ‘गोंधल’ आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हो, तो दर्शक इसे देखने जरूर जाएं. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब वे पूरी दुनिया के सामने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो पूरा देश उनके पीछे मजबूती से खड़ा रहे और अपने सिनेमा को पूरा प्यार और समर्थन दे.