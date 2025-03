Sikandar Review: खत्म हुआ इंतजार... पैसा-वसूल है सलमान-रश्मिका की 'सिकंदर', सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे सिर्फ 'भाईजान'

Sikandar Movie FIRST Review Out: इंतजार खत्म हो गया है. सलमान खान और रश्मिका मंदाना के फैंस बहुत लंबे समय से उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म 'सिकंदर' का वेट कर रहे थे. फिल्म ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यू भी आने शुरू हो चुके हैं. फिल्म ने बड़े पर्दे पर दस्तक देने से पहले ही एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई कर ली थी. ऐसे में अब बारी है ये जानने की कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी?

फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर सिर्फ और सिर्फ 'सिकंदर' और भाईजान की ही चर्चा हो रही है. फैंस ने 'सिकंदर' को 'पैसा वसूल', 'सीटी मार' और 'परफेक्ट सलमान खान फिल्म' बताया है. कुछ लोगों ने तो फिल्म खत्म होने से पहले ही अपनी राय देना शुरू कर दिया. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस के अंदर जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा और सभी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

कैसी लगी लोगों को 'सिकंदर'?

बॉलीवुड न्यूज पोर्टल 'ऑलवेज बॉलीवुड' ने अपने एक्स हैंडल (ट्विटर) पर 'सिकंदर' को 4 स्टार देते हुए लिखा, '#Sikandar सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये एक बयान, एक आंदोलन और इंस्पायरिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है... कुल मिलाकर, इसमें जबरदस्त एक्शन, शानदार ड्रामा और एक दमदार सोशल मैसेज है... #SalmanKhan ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, जहां उन्होंने इमोशंस और एक्शन का शानदार बैलेंस बनाया है... #RashmikaMandanna ने भी अपने किरदार को शानदार तरीके से निभाया है, जिसमें इमोशन और इंटेंसिटी का अच्छा मेल देखने को मिलता है'.

एक और फैन ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'कोई भी #SalmanKhan का फैन इस फिल्म को देखे बिना नहीं रह सकता. #Sikandar सिनेमाघरों में आ चुकी है. ब्लॉकबस्टर! ब्लॉकबस्टर!'. वहीं, दूसरे यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, '#SikandarReview जबरदस्त फिल्म, क्लाइमैक्स बहुत इमोशनल और कहानी दिल छू लेने वाली है. #SalmanKhan की एक्टिंग पहले से कहीं ज्यादा दमदार है. बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने भी शानदार हैं. पैसा वसूल फिल्म! पहले दिन पहला शो जरूर देखो!'.

एक और फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यही वजह है कि मैं सलमान खान को सपोर्ट करता हूं! उनको देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही है! मैं #Sikandar को उसी तरह देखने जा रहा हूं जैसे मैंने 'सुल्तान' और 'बजरंगी भाईजान' देखी थी. मैं मानता हूं कि कोविड के बाद मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी, लेकिन अब इसे देखने जा रहा हूं. ज़ूम इन!'.

This is why I support Salman Khan! His watch is giving burns to Maulanas and radicals all across!

I will be watching #Sikandar just like I watched Sultan and Bajrangi Bhaijan. I’ll admit that I haven’t watched any of his movies since Covid . So I’ll say it again ZOOM in and… https://t.co/G8IZdktjA6 pic.twitter.com/tYibAVRhZA

— Mini (@perfectminz) March 29, 2025