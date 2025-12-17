Advertisement
1 घंटा 59 मिनट की सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसकी IMDb रेटिंग है 810, Oscars 2026 में हुई शॉर्टलिस्ट, तो करण जौहर बोले- 'ये फिल्म...'

1 घंटा 59 मिनट की सबसे बड़ी फ्लॉप, जिसकी IMDb रेटिंग है 8/10, Oscars 2026 में हुई शॉर्टलिस्ट, तो करण जौहर बोले- ‘ये फिल्म...’

Oscars 2026 Shortlist: इस साल कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन सबसे हाथ सफलता नहीं लगी. अब साल के आखिर में कुछ फिल्मों के नाम ऑस्कर 2026 के लिए सामने आए हैं, जिनमें इसी साल रिलीज एक सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म का नाम भी शामिल हैं, जिसके मेकर्स को 57 करोड़ का नुकसान हुआ था.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:07 AM IST
1 घंटा 59 मिनट की सबसे बड़ी फ्लॉप, Oscars 2026 में हुई शॉर्टलिस्ट
1 घंटा 59 मिनट की सबसे बड़ी फ्लॉप, Oscars 2026 में हुई शॉर्टलिस्ट

Oscars 2026 Homebound Shortlist: इस साल सिनेमाघरों में कई बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक ज्यादातर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं मिल पाई. अब जब साल अपने आखिरी पड़ाव में है, तो ऑस्कर 2026 की रेस में कुछ फिल्मों के नाम सामने आए हैं. हैरानी की बात ये है कि इनमें इसी साल रिलीज हुई एक बड़ी फ्लॉप फिल्म भी शामिल है, जिसके मेकर्स को करीब 57 करोड़ रुपये का भारी नुकसान झेलना पड़ा था. 

ये पल फिल्ममेकर करण जौहर के लिए बेहद ही खास पल है, ये फिल्म उनकी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है. हम यहां 26 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘होमबाउंड’ (Homebound) की बात कर रहे हैं, जिसको नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में विशाल जेठवा, ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट में जगह मिली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऑस्कर 2026 में शॉर्टलिस्ट हुई ‘होमबाउंड’

नीरज घायवान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का नाम 16 दिसंबर को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषित किया. दुनियाभर की फिल्मों में से चुनी गई 15 फिल्मों में ‘होमबाउंड’ का शामिल होना भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात मानी जा रही है. फिल्म पहले ही कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराही जा चुकी है. अब ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट में पहुंचना पूरी टीम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है. इस खबर के सामने आने के बाद करण जौहर इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं. 

नए कानूनी पचड़े में फंसीं शिल्पा शेट्टी, बेंगलुरु पुलिस ने कसा शिकंजा, दर्ज हुए 8 लोगों के बयान, आखिरी क्या है ये नया मामला?

करण जौहर ने जाहिर की अपनी खुशी 

ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस की उन चुनिंदा फिल्मों में गिनी जा रही है, जिन्हें क्रिटिक्स से भी भरपूर तारीफ मिली है. करण जौहर ने इस खुशी के मौके पर इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल शॉर्टलिस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘मैं शब्दों में ये नहीं बता सकता कि ‘होमबाउंड’ की जर्नी को लेकर मैं कितना गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूं. धर्मा मूवीज के लिए ये एक बेहद खास फिल्म है. नीरज घयवान का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे कई सपनों को पूरा किया’. 

फिल्म की कहानी को सपोर्ट करते हैं करण

उन्होंने आगे लिखा, ‘कान्स से लेकर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक का सफर हमारे लिए यादगार रहा’. करण जौहर की इस पोस्ट पर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने बधाई दी. कई लोगों ने इसे भारतीय सिनेमा की बड़ी जीत बताया. करण जौहर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वे ऐसी कहानियों का सपोर्ट करना चाहते हैं, जो समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर बात करें. ‘होमबाउंड’ भी उन्हीं फिल्मों में से एक है, जो अलग सोच और सच्चे इमोशनस के साथ बनाई गई है. यही वजह है कि ये फिल्म क्रिटिक्स को छू गई. 

जाति और धर्म के इर्द-गिर्द घूमती है फिल्म 

‘होमबाउंड’ की कहानी चंदन और शोएब नाम के दो दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जाति और धर्म से जुड़ी सामाजिक असमानताओं से जूझते हैं. उनकी दोस्ती उस वक्त और मुश्किलों में पड़ जाती है, जब कोविड-19 महामारी उनकी जिंदगी का रुख बदल देती है. फिल्म में इमोशनल रिश्तों के साथ-साथ समाज की कड़वी सच्चाइयों को भी दिखाया गया है और इसी मुद्दे ने इसे इंटरनेशनल पहचान दिलाई. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. 60 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 3 करोड़ ही कमा पाई.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

