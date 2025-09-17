5 दिन में 100 करोड़ कमाने वाली 'मिराई' ने तोड़े कई रिकॉर्ड, तेजा सज्जा की तारीफ में बोले करण जौहर

Karan Johar Praises Teja Sajja: 'मिराई' फिल्म ने 5 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करवा दी है.इस फिल्म ने महज 5 दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है साथ ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. ऐसे में करण जौहर ने तेजा सज्जा के लिए एक खास नोट लिखा जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

करण जौहर लिखा स्पेशल नोट

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर तेजा सज्जा संग अपनी फोटो शेयर की. इसके साथ ही कैप्शन में लिखा- 'विद द मैन ऑफ द मोमेंट. बधाई हो तेजा सज्जा और पूरी टीम को मैजिकल फिल्म मिराई के लिए.आज इतिहास ने दुनिया भर में 100 करोड़ जीबीओसी का आंकड़ा पार कर लिया है. करण जौहर का तेजा सज्जा के लिए लिखा गया ये स्पेशल नोट तेजी से वायरल हो रहा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मनोज मंचू ने भी की तारीफ

'मिराई' फिल्म को टीजी विश्वा प्रसाद और Krithi Prasad ने प्रोड्यूस किया है. जो कि 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई. ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई. इसे Karthik Gattamneni ने डायरेक्ट किया है. जिसमें तेजा सज्जा के अलावा मंचू मनोज, रितिका नायक, श्रेया सर,जगपति बाबू और जयराम हैं. करण के अलावा मनोज मंचू ने भी एक स्पेशल नोट तेजा और टीम के लिए लिखा.मनोज ने लिखा- 'और ये मेरा भाई तेजा सज्जा...हमारी टीम का हर सदस्य इस सफलता के पीछे है. सभी ने इसके पीछे काफी हार्ड वर्क किया है.'

'कमजोर अंग्रेजी की वजह से सुष्मिता से हार गई थीं ऐश्वर्या...' फिल्म मेकर प्रह्लाद कक्कड़ का खुलासा, बोले- दुश्मनी तो

तेजा ने फैंस को चेताया

इसके अलावा तेजा ने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. तेजा ने लिखा- 'मैं आप सभी को बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं. बहुत सारी साइट्स ऑनलाइन इंस्टाग्राम सहित यूट्यूह पर फिल्म को अपलोड करने की साजिश चल रही है. लेकिन, मुझे पता है कि ये फिल्म थिएटर के बगैर देखने में वो मजा नहीं आएगा.मुझे अपने फैंस पर यकीन कि वो पाइरेसी को बढ़ावा नहीं देंगे.'