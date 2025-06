Sitaare Zameen Par: 3 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे आमिर खान, लोगों को कैसी लगी ‘सितारे जमीन पर’? देखने से पहले जरूर पढ़ लें रिव्यू

Sitaare Zameen Par Twitter Review: आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की नई फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये फिल्म साल 2007 में आई ‘तारे जमीन पर’ का सीक्ल बताई जा रही है. पहले पार्ट में डिस्लेक्सिया से जूझ रहे एक बच्चे की कहानी दिखाई गई थी, वहीं इस बार की फिल्म ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की जिंदगी पर आधारित है. इस फिल्म में आमिर खान एक सख्त बास्केटबॉल कोच के किरदार में नजर आ रहे हैं.

जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं. फिल्म की कहानी दिल को छू लेने वाली है, जो दर्शकों को हंसाती भी है और रुलाती भी है. इसमें इमोशन्स की भरपूर झलक देखने को मिलती है. खास बात ये है कि इस फिल्म में हर सीन कुछ न कुछ संदेश देता है. आमिर खान की एक्टिंग हमेशा की तरह दमदार है और उनके साथ जेनेलिया डिसूजा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. बच्चों की मासूमियत और संघर्ष को जिस सादगी से दिखाया गया है, वे दर्शकों के दिल को छू जाता है.

#SitaareZameenParReview This film is more than just about “stars”

1 2 34 5 stars can’t measure it.

You can’t judge the heart and effort of those special kids and #AamirKhan

It’s emotional, powerful & truly special.#SitaareZameenPar is a must-watch!

Must watch. pic.twitter.com/Oz9JeBqJ0R — Himanshu Aswal (Artist) (@Himanshaswal) June 19, 2025

लोगों को कैसी लगी ‘सितारे जमीन पर’?

जिस तरह से सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू आने लगे हैं, उसे देखकर लगता है फैंस काफी समय से इस फिल्म के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो अब पूरा हो चुका है. फिल्म देखने के बाद एक यूजर ने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, 'ये फिल्म सिर्फ सितारों की बात नहीं करती, बल्कि उन बच्चों की भी जो अलग होते हैं लेकिन खास होते हैं. इसे पांच सितारों से मापा नहीं जा सकता. आमिर खान और बच्चों की मेहनत फिल्म में साफ नजर आती है. ये एक बेहद खास और असरदार फिल्म है'.

Aamir Khan delivers magic again!

Sitaare Zameen Par is more than a movie—it’s an emotional celebration of dreams and childhood.

Heart-touching performances, stunning visuals, and a soulful message.

Pure cinematic brilliance! #SitaareZameenPar #SitaareZameenParReview pic.twitter.com/VigUJTGE5x — Darling Prabhash (@TheDarlingDen) June 19, 2025

इस रिएक्शन को देखकर लगता है कि फिल्म को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा है. दूसरे यूजर ने अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, 'आमिर खान फिर से अपना जादू ले आए हैं. ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बचपन और सपनों का इमोशनल जश्न है. इसमें शानदार सीन, दिल को छूने वाला अभिनय और गहरी बात छिपी है. ये सिनेमा की असली ताकत दिखाती है'. इसी तरह एक और इंसान ने इसे ‘जागरूकता और सहानुभूति की मास्टर क्लास’ कहा और इसे जरूर देखने की सलाह दी.

Stories like Sitaare Zameen Par are rare and real.

Aamir Khan once again tells what others won’t.

It's a masterclass in empathy and awareness.

Watch it, feel it, live it. #SitaareZameenParReview #SitaareZameenPar pic.twitter.com/sA4lpnzGXl — (@maiSalmanFan) June 19, 2025

हालांकि, हर किसी को आमिर खान की ये फिल्म पसंद नहीं आई. कुछ दर्शकों ने सोशल मीडिया पर निगेटिव रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने फिल्म में खामी निकालते हुए लिखा, 'फिल्म के डायलॉग कमजोर हैं और इसमें व्हाट्सएप वाले जोक्स जैसे मजाक भरे हैं. एक्टिंग भी कुछ खास नहीं है, जिससे कहानी में गहराई नहीं आ पाती'. ऐसे रिव्यूज से साफ है कि फिल्म हर किसी को एक जैसा इंप्रेस नहीं कर पाई है और कुछ को इसकी स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट कमजोर लगी.

#SitaareZameenParReview

Disappointed !!!! This movie is boredom baffling dialogues and WhatsApp saste jokes.

It’s hard to care when everything including the acting – is already dead on arrival. A true disaster, and not in the fun way. pic.twitter.com/hYMxVFS2Tf — (@Sasumaa_2) June 19, 2025

फिल्म की कहानी आमिर खान और 10 ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है. आमिर का किरदार शुरू में सख्त और झुंझलाया हुआ नजर आता है, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताने पर वह बदलने लगता है. फिल्म में कई इमोशनल पल हैं जो आंखें नम कर देते हैं, वहीं कुछ हल्के-फुल्के पल भी हैं जो हंसी ला देते हैं. सितारे ज़मीन पर एक ऐसी फिल्म है जो मनोरंजन के साथ-साथ समाज को सोचने पर भी मजबूर करती है.