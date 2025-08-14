रजनीकांत की ‘कुली’ का Buzz, नहीं चला ‘वॉर 2’ का जादू? सोशल मीडिया पर आई रिव्यू की बाढ़, यूजर्स बोले ये तो...
Advertisement
trendingNow12880054
Hindi Newsबॉलीवुड

रजनीकांत की ‘कुली’ का Buzz, नहीं चला ‘वॉर 2’ का जादू? सोशल मीडिया पर आई रिव्यू की बाढ़, यूजर्स बोले ये तो...

War 2 Twitter Review: ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘वार 2’ सिनेमाघरों में रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू भी आने लगे हैं. कुछ लोग इसे दमदार बता रहे हैं तो कुछ दर्शक...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रजनीकांत की ‘कुली’ का Buzz, नहीं चला ‘वॉर 2’ का जादू?
रजनीकांत की ‘कुली’ का Buzz, नहीं चला ‘वॉर 2’ का जादू?

War 2 Twitter Review: इस साल की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म War 2 भी काफी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, जो रजनीकांत की फिल्म 'कुली' की के साथ रिलीज हुई. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी नजर आ रहे हैं. ये फिल्म भी काफी समय से लोगों के बीच बज में बनी हुई है. हालांकि, 'कुली' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही.

वहीं, सोशल मीडिया पर दोनों फिल्म के रिव्यू सामने आ रहे हैं. जहां एक ओर 'कुली' को लोग ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं तो वहीं, ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' को लोगों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद निराशाजनक बता रहे हैं. प्रतिक्रियाओं में साफ दिख रहा है कि दर्शकों की राय दो हिस्सों में बंटी हुई है.

लोगों को कैसी लगी War 2?

कुछ दर्शकों को ये फिल्म बिलकुल पसंद नहीं आई. एक यूजर Tiger_x ..KABIR.. ने अपना रिव्यू देते हुए लिखा, '#War2 पहला हाफ बोरिंग, दूसरा हाफ सिरदर्द… #War2Review. डिसअपॉइंटिंग, मेरी रेटिंग: 0.5/5'. वहीं, एक यूजर्स ने लिखा, '#War2Review: ऋतिक ने निराश किया. रेटिंग: 1/5. एनटीआर थोड़ी नई एनर्जी लाते हैं, लेकिन फिल्म को बचाने के लिए यह काफी नहीं है'.

ऋतिक रोशन के अभिनय को लेकर भी फैंस काफी निराश हैं. दर्शकों का कहना है कि वे एक ही जैसे पोज और एक्सप्रेशनंस रिपिट करते रहते हैं. एक यूजर के मुताबिक, 'ऋतिक जो कभी स्टाइलिश एक्शन का चेहरा थे, अब रिपीट लगते हैं, बिना नई चमक के'. उन्होंने कहा कि फिल्म के एक्शन सीन चमकदार तो हैं लेकिन इमोनंस से खाली हैं. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि कुछ दर्शक फिल्म के विज़ुअल्स से खुश नहीं हैं.

वहीं, दूसरी तरफ दर्शकों का एक बड़ा वर्ग फिल्म को शानदार बता रहा है. मिथुन नाम के यूजर ने ट्वीट किया, 'एक विज़ुअल स्पेक्टेकल, बड़े स्तर पर! वीएफएक्स टॉप-क्लास, जो दिमाग हिला देने वाले एक्शन सीन बनाते हैं. ऋतिक हर फ्रेम में करिश्माई और दमदार दिखते हैं, जबकि जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस खतरनाक और असरदार है. फिनाले बेहद धमाकेदार है'.

एक और रिव्यू में War 2 को 4/5 रेटिंग दी गई और लिखा, 'पावर-पैक्ड एक्शन, ऋतिक और एनटीआर की बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार केमिस्ट्री और डांस सीक्वेंस. हालांकि कहानी थोड़ी रूटीन है और वीएफएक्स में कमी है. कियारा आडवाणी का रोल अच्छा है, इंटरवल सीन बढ़िया है लेकिन आखिरी 25 मिनट का क्लाइमैक्स सबसे बेहतरीन है'.

भार्गव रेड्डी ने फिल्म को 'स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर' कहा, जिसमें ऋतिक और एनटीआर की टक्कर देखने लायक है. उन्होंने लिखा, 'खूबसूरत स्टंट, इमोशनल पल और कियारा का दमदार किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं. वीएफएक्स में थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ये मास एंटरटेनर है जिसमें जबरदस्त एनर्जी है'. वहीं, राहुल राय ने भी मिथुन के शब्दों को दोहराते हुए इसे 'विज़ुअल स्पेक्टेकल' बताया.

हालांकि, ChowGPT नाम के यूजर ने लिखा, '#War2Review – 1/5. सबसे खराब एक्शन, कमजोर प्लॉट और औसत से भी नीचे इंटरवल सीन. आखिरी 25 मिनट का क्लाइमैक्स सबसे खराब.” कुल मिलाकर, War 2 ने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है – कुछ के लिए यह स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्म है, तो कुछ के लिए निराशा भरा अनुभव. अब देखना है कि आने वाले दिनों में फिल्म किस तरफ झुकती है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

War 2Hrithik RoshanJunior NTR

Trending news

भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
independence day 2025
भारत के दो ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी नहीं फहराया लाल किले पर तिरंगा, वजह जानकर
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट
#heavy rain
Aaj Ki Taza Khabar Live: बिजली, तूफान और भयंकर बारिश...इन जिलों पर इंद्र देवता की नजर टेढ़ी? IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, पल-पल की जानें अपडेट
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
Vibhajan Vibhishika Diwas
10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ बेघर, 50 हजार रेप.. 14 अगस्त 1947 की दर्दभरी कहानियां
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्ते हटेंगे या पलट जाएगा SC का फैसला? आज 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
AIR INDIA
भविष्य में न हो ऐसी गलती... DGCA ने Air India को दी चेतावनी, 3 महीने पुराना है मामला
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
IMD
मानसून ने लगाया टॉप गियर! 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
;