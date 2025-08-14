रजनीकांत की ‘कुली’ का Buzz, नहीं चला ‘वॉर 2’ का जादू? सोशल मीडिया पर आई रिव्यू की बाढ़, यूजर्स बोले ये तो...

War 2 Twitter Review: इस साल की मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म War 2 भी काफी लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है, जो रजनीकांत की फिल्म 'कुली' की के साथ रिलीज हुई. फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी नजर आ रहे हैं. ये फिल्म भी काफी समय से लोगों के बीच बज में बनी हुई है. हालांकि, 'कुली' को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही.

वहीं, सोशल मीडिया पर दोनों फिल्म के रिव्यू सामने आ रहे हैं. जहां एक ओर 'कुली' को लोग ब्लॉकबस्टर फिल्म बता रहे हैं तो वहीं, ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर 2' को लोगों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे बेहद निराशाजनक बता रहे हैं. प्रतिक्रियाओं में साफ दिख रहा है कि दर्शकों की राय दो हिस्सों में बंटी हुई है.

#War2 1st half Dull

2nd Half headache ....#War2Review. DISAPPOINTING

MY RATING : 0.5/5 — Tiger_x ..KABIR. .. (@KabirSh33816130) August 13, 2025

लोगों को कैसी लगी War 2?

कुछ दर्शकों को ये फिल्म बिलकुल पसंद नहीं आई. एक यूजर Tiger_x ..KABIR.. ने अपना रिव्यू देते हुए लिखा, '#War2 पहला हाफ बोरिंग, दूसरा हाफ सिरदर्द… #War2Review. डिसअपॉइंटिंग, मेरी रेटिंग: 0.5/5'. वहीं, एक यूजर्स ने लिखा, '#War2Review: ऋतिक ने निराश किया. रेटिंग: 1/5. एनटीआर थोड़ी नई एनर्जी लाते हैं, लेकिन फिल्म को बचाने के लिए यह काफी नहीं है'.

#War2Review: Hrithik Disappoints

Rating: / 5

NTR brings some freshness, but it’s barely enough to keep things afloat. Hrithik, once the face of stylish action, looks repetitive and uninspired—same poses, same smirk, zero spark. Action scenes are glossy but empty. — Kaiff... (@Kaiff020) August 13, 2025

ऋतिक रोशन के अभिनय को लेकर भी फैंस काफी निराश हैं. दर्शकों का कहना है कि वे एक ही जैसे पोज और एक्सप्रेशनंस रिपिट करते रहते हैं. एक यूजर के मुताबिक, 'ऋतिक जो कभी स्टाइलिश एक्शन का चेहरा थे, अब रिपीट लगते हैं, बिना नई चमक के'. उन्होंने कहा कि फिल्म के एक्शन सीन चमकदार तो हैं लेकिन इमोनंस से खाली हैं. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि कुछ दर्शक फिल्म के विज़ुअल्स से खुश नहीं हैं.

#War2review "A visual spectacle on a massive scale!

The VFX are top-notch, creating jaw-dropping action set pieces. #Hrithik delivers charisma and power in every frame, while the #NTRJr oozes menace with a commanding presence. The finale is explosive " — Mithun (@MITHUNNISHAD7) August 13, 2025

वहीं, दूसरी तरफ दर्शकों का एक बड़ा वर्ग फिल्म को शानदार बता रहा है. मिथुन नाम के यूजर ने ट्वीट किया, 'एक विज़ुअल स्पेक्टेकल, बड़े स्तर पर! वीएफएक्स टॉप-क्लास, जो दिमाग हिला देने वाले एक्शन सीन बनाते हैं. ऋतिक हर फ्रेम में करिश्माई और दमदार दिखते हैं, जबकि जूनियर एनटीआर का स्क्रीन प्रेजेंस खतरनाक और असरदार है. फिनाले बेहद धमाकेदार है'.

#war2review (2025) is a slick action thriller with Hrithik Roshan and Jr. NTR clashing in style. Jaw-dropping stunts, strong emotions, and Kiara Advani’s solid role fuel the story. Despite some weak VFX, it’s a mass entertainer with explosive energy.@tarak9999 @yrf@iHrithik — Bhargav Reddy (@Bhargav86747467) August 13, 2025

एक और रिव्यू में War 2 को 4/5 रेटिंग दी गई और लिखा, 'पावर-पैक्ड एक्शन, ऋतिक और एनटीआर की बेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार केमिस्ट्री और डांस सीक्वेंस. हालांकि कहानी थोड़ी रूटीन है और वीएफएक्स में कमी है. कियारा आडवाणी का रोल अच्छा है, इंटरवल सीन बढ़िया है लेकिन आखिरी 25 मिनट का क्लाइमैक्स सबसे बेहतरीन है'.

#War2review "A visual spectacle on a massive scale!

The VFX are top-notch, creating jaw-dropping action set pieces. #Hrithik delivers charisma and power in every frame, while the #NTRJr oozes menace with a commanding presence. The finale is explosive "

— Rahul Rai (@iRahulRai_) August 13, 2025

भार्गव रेड्डी ने फिल्म को 'स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर' कहा, जिसमें ऋतिक और एनटीआर की टक्कर देखने लायक है. उन्होंने लिखा, 'खूबसूरत स्टंट, इमोशनल पल और कियारा का दमदार किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं. वीएफएक्स में थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ये मास एंटरटेनर है जिसमें जबरदस्त एनर्जी है'. वहीं, राहुल राय ने भी मिथुन के शब्दों को दोहराते हुए इसे 'विज़ुअल स्पेक्टेकल' बताया.

#War2Review - 1/5 Worst action This lingu spoiled entire plot ,screen presence. Criticisms include routine plot and iffy VFX Show up below avg intervel sequence story line-up but last 25 min is worst climax Overall Double Disaster - 1/5 #War2 Dance number wasted pic.twitter.com/d8tYQJSZIK — ChowGPT (@ChowGPT) August 13, 2025

हालांकि, ChowGPT नाम के यूजर ने लिखा, '#War2Review – 1/5. सबसे खराब एक्शन, कमजोर प्लॉट और औसत से भी नीचे इंटरवल सीन. आखिरी 25 मिनट का क्लाइमैक्स सबसे खराब.” कुल मिलाकर, War 2 ने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया है – कुछ के लिए यह स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार फिल्म है, तो कुछ के लिए निराशा भरा अनुभव. अब देखना है कि आने वाले दिनों में फिल्म किस तरफ झुकती है.