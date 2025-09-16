मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा-चैप्टर 1' पर मेकर्स की तगड़ी प्लानिंग, हिट कराने के लिए निकाला ये फॉर्मूला

Kantara Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर वन' के लिए लोगों का एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है. इस फिल्म से छोटी से छोटी चीज जानने के लिए फैंस बेसब्र है. इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज्यादा धमाकेदार रिलीज करने के लिए मेकर्स ने और तगड़ा प्लान बनाया है.

फिल्म लवर्स के साथ जुड़ी

फिल्म कांतारा ने न सिर्फ भारतीय प्रवासियों पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि उन देशों के फिल्म लवर्स के साथ भी गहराई से जुड़ी जिनके सांस्कृतिक संबंध भारत से मिलते जुलते हैं. मेक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला और दूसरे देशों के दर्शक 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म की सांस्कृतिक थीम से बहुत हद तक कनेक्ट कर पाए. इन देशों के गैर-प्रवासी दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने भी 'कांतारा' को अपनाया और इसके जबरे फैन बन गए.

दुनियाभर में होगी रिलीज

इसके अलावा, दुनिया भर में शानदार सिनेमा की तारीफ करने वाले कई देशों में, 2022 की इस फिल्म को इसकी अनोखी कहानी के लिए बहुत प्यार मिला है. अब इसी मांग को देखते हुए, फिल्म मेकर ने इसे स्पेनिश और अंग्रेजी में डब करके दुनिया भर के कई देशों में रिलीज करने का फैसला किया है.

होम्बले फिल्म्स की कंतारा जब साल 2022 में रिलीज हुई थी. तब यह फिल्म सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर सामने आई, जिसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता था बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई अपने नाम की थी. साथ ही इस फिल्म ने नेशनल अवॉर्ड्स में भी अपनी छाप छोड़ी. ऐसे में बतौर बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अवॉर्ड अपने नाम किया. फिल्म की जबरदस्त सफलता ने दुनिया भर में ऐसी नींव रखी कि अब इसका प्रीक्वल 'कांतारा: चैप्टर 1' तैयार हो रहा है. जो मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल हो गई है.

स्पैनिश और अंग्रेजी में भी होगी डब

मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. ये सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था,जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली, स्पैनिश और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी.