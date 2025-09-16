मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा-चैप्टर 1' पर मेकर्स की तगड़ी प्लानिंग, हिट कराने के लिए निकाला ये फॉर्मूला
Advertisement
trendingNow12924618
Hindi Newsबॉलीवुड

मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा-चैप्टर 1' पर मेकर्स की तगड़ी प्लानिंग, हिट कराने के लिए निकाला ये फॉर्मूला

'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर मेकर्स ने एक और बड़ा प्लान बनाया है. फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर हिट कराने के लिए मेकर्स ने एक और फैसला लिया है. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 16, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कांतारा चैप्टर 1
कांतारा चैप्टर 1

Kantara Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा- चैप्टर वन' के लिए लोगों का एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है. इस फिल्म से छोटी से छोटी चीज जानने के लिए फैंस बेसब्र है. इस बीच ऐसी खबर आ रही है कि फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में और भी ज्यादा धमाकेदार रिलीज करने के लिए मेकर्स ने और तगड़ा प्लान बनाया है.

फिल्म लवर्स के साथ जुड़ी

फिल्म कांतारा ने न सिर्फ भारतीय प्रवासियों पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि उन देशों के फिल्म लवर्स के साथ भी गहराई से जुड़ी जिनके सांस्कृतिक संबंध भारत से मिलते जुलते हैं. मेक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला और दूसरे देशों के दर्शक 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म की सांस्कृतिक थीम से बहुत हद तक कनेक्ट कर पाए. इन देशों के गैर-प्रवासी दर्शकों के एक बड़े वर्ग ने भी 'कांतारा' को अपनाया और इसके जबरे फैन बन गए.  

Add Zee News as a Preferred Source

दुनियाभर में होगी रिलीज

इसके अलावा, दुनिया भर में शानदार सिनेमा की तारीफ करने वाले कई देशों में, 2022 की इस फिल्म को इसकी अनोखी कहानी के लिए बहुत प्यार मिला है. अब इसी मांग को देखते हुए, फिल्म मेकर ने इसे स्पेनिश और अंग्रेजी में डब करके दुनिया भर के कई देशों में रिलीज करने का फैसला किया है.

होम्बले फिल्म्स की कंतारा जब साल 2022 में रिलीज हुई थी. तब यह  फिल्म सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर सामने आई, जिसने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता था बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई अपने नाम की थी. साथ ही इस फिल्म ने नेशनल अवॉर्ड्स में भी अपनी छाप छोड़ी. ऐसे में बतौर बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अवॉर्ड अपने नाम किया. फिल्म की जबरदस्त सफलता ने दुनिया भर में ऐसी नींव रखी कि अब इसका प्रीक्वल 'कांतारा: चैप्टर 1' तैयार हो रहा है. जो मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल हो गई है. 

दुनिया का वो सबसे अमीर सिंगर, जिसके सामने ए आर रहमान तो क्या बियॉन्से भी फेल, 7 साल से नहीं रिलीज की एक भी एलबम, टोटल नेटवर्थ 2,28,93,22,861

स्पैनिश और अंग्रेजी में भी होगी डब

मेकर्स ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं. ये सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था,जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली, स्पैनिश और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

kantara chapter 1Rishab Shetty

Trending news

31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC का EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC का EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
;