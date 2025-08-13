‘कुली’ या ‘वॉर 2’... 14 अगस्त को सिनेमाघरों में होगा महासंग्राम, पहले दिन कौन पड़ेगा किस पर भारी?

Coolie Vs War 2: दो दिन बाद यानी स्वतंत्रता दिवस 2025 के खास मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में महासंग्राम देखने को मिलेगा. क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों का आमना-सामना होने वाला है पहली साउथ मेगास्टार की एक्शन-थ्रिलर फिल्म Coolie और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की एक्शन ड्राम फिल्म War 2. दोनों की रिलीज को लेकर दर्शकों के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

वहीं, अगर एडवांस बुकिंग की बात करें तो इन आंकड़ों ने भी दोनों के बीच की इस टक्कर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'कुली' ने एडवांस बुकिंग में रिकॉर्डतोड़ शुरुआत की है, जबकि 'वॉर 2' भी इस मामले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. ये पहली बार है जब दो अलग-अलग स्टाइल और स्टार पावर वाली इतनी बड़ी फिल्में एक ही दिन सिनेमाघरों में टकरा रही हैं.

एडवांस बुकिंग में कौन है आगे?

एडवांस बुकिंग के मामले में 'कुली' ने भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी फिल्म के लिए बेहद मजबूत शुरुआत मानी जाती है. दूसरी ओर, 'वॉर 2' ने भी अपनी जगह बनाई है. ऐसे में ये फिल्म पहले दिन 20 करोड़ के आसपास की ओपनिंग कर सकती है. इन आंकड़ों से साफ है कि 'कुली' फिलहाल थोड़ी बढ़त बनाए हुए है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिलीज के दिन छुट्टी होने की वजह से दोनों फिल्मों को अच्छी ऑडियंस मिल सकती है.

विदेश में 'कुली' का दबदबा

विदेशी बाजारों में भी 'कुली' का दबदबा देखने को मिल रहा है. अमेरिका में इसने $1 मिलियन (लगभग 8.79 करोड़ रुपये) से ज्यादा की एडवांस सेल कर ली है, जबकि 'वॉर 2' ने लगभग $200,000 (लगभग 1.76 करोड़ रुपये) के आसपास सेल की है. इस अंतर से ये साफ है कि इंटरनेशनल लेवल पर 'कुली' का जलवा ज्यादा है. यहां राजनीकांत की पॉपुलैरिटी का बड़ा असर है, खासकर साउथ इंडियन और ओवरसीज ऑडियंस के बीच.

ऐसी हो सकती है दोनों की OPENING

वहीं 'वॉर 2' का अट्रैक्शन बॉलीवुड और एक्शन से भरपूर फिल्मों को पसंद करने वाले इंटरनेशनल दर्शकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है. ट्रेड एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक, 'कुली' भारत में पहले दिन ₹80-90 करोड़ और वर्ल्डवाइड में ₹155–165 करोड़ तक कमा सकती है. इसके मुकाबले, 'वॉर 2' भारत में ₹50-55 करोड़ और ग्लोबल लेवल पर ₹90-100 करोड़ की कमाई कर सकती है. ऐसे में ये आंकड़े बताते हैं कि 'कुली' की शुरुआत ज्यादा बड़ी हो सकती है.

पहले दिन कौन पड़ेगा किस पर भारी?

इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि 'कुली' को मुंह-जुबानी प्रमोशन की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि इसमें राजनीकांत और आमिर खान जैसे दिग्गज सितारे हैं एक साथ नजर आने वाले हैं, जो अपने आप में दर्शकों को खींच सकते हैं. दूसरी तरफ,'वॉर 2' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी है, जो खासतौर पर एक्शन के लिए ही फेमस हैं. लेकिन ये फिल्म तभी लंबे समय तक टिक पाएगी, जब इसका कंटेंट दर्शकों को जोड़े रखे और छुट्टी के बाद भी इसकी रफ्तार बनी रहे.