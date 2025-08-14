आज बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, एक्शन से लेकर डायरेक्शन तक, ‘कुली’ के हर अंदाज को लोगों ने बताया...

Coolie Twitter Review: रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कुली’ आज सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस फिल्म में आमिर खान का कैमियो भी है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यू आने शुरू हो चुके हैं. चलिए जानते हैं आखिर लोगों को कितनी पसंद आ रही ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म?
Coolie Twitter Review: स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. लगातार दो दिनों में दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं. एक तरफ रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'कुली' (Coolie 2025) और दूसरी ओर ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की एक्शन ड्रामा 'वॉर 2' (War 2). शुरुआत में लग रहा था कि ऋतिक की फिल्म स्क्रीन काउंट में बढ़त ले जाएगी, लेकिन रजनीकांत की फिल्म को लेकर लोगों के बीच बढ़ते क्रेज ने हालात बदल दिए.
आखिरी समय में शो टाइम और स्क्रीनिंग में बदलाव करना पड़ा, जिससे ये टक्कर और ज्यादा दिलचस्प बन गई. 'कुली' (Coolie Review) का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने किया है. ये एक दमदार तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी. इस वजह से इसे पैन-इंडिया फिल्म का दर्जा मिला है. फिल्म में रजनीकांत के साथ नागार्जुन और आमिर खान जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं, जिससे ये फिल्म और खास बन चुकी है.
आमिर खान के कैमियो को लेकर एक्साइटमेंट
इसके अलावा फिल्म में नागार्जुन विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो कहानी में बड़ा मोड़ लाते हैं. वहीं, आमिर खान का रोल एक कैमियो है, लेकिन बेहद इंप्रेसिव है. वो एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर रिलीज के समय ही आमिर के किरदार की खूब चर्चा हुई थी. उनके छोटे से रोल ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है. रजनीकांत का स्टाइल, दमदार डायलॉग और एक्शन सीन पहले से ही फैंस के बीच चर्चा में हैं. चलिए देखते हैं लोगों को ये कितनी पसंद आई.
‘सुबह 7 बजे मिस कॉल दी..’, ‘सैयारा’ के इस सीन को लेकर परेशान थे मोहित सूरी, महेश भट्ट की एक लाइन ने बदल दी पूरी कहानी
लोगों को कैसी लगी ‘कुली’?
First Review #Coolie : One MAN SHOW flick all the way! #Rajinikanth is Back & Stole the Show. Power Packed performance by him. Heavy weight supporting cast also acted very well. Story & screenplay is average! Climax & last 20 minutes is the USP of film. Go for it !
3.5/5 pic.twitter.com/agi36rMgbl
— Umair Sandhu (@UmairSandu) August 10, 2025
क्रिटिक उमैर संधू ने फिल्म को 'वन मैन शो' बताया है. उनके मुताबिक रजनीकांत का अभिनय लाजवाब है और को-स्टार्स ने भी अच्छा काम किया है. हालांकि, उन्होंने कहानी और स्क्रिप्ट को औसत बताया. उनके मुताबिक क्लाइमेक्स और आखिरी 20 मिनट फिल्म की सबसे बड़ी खासियत हैं. उन्होंने फिल्म को 3.5 में से 5 स्टार दिए और इसे जरूर देखने की सलाह दी.
#Coolie Overseas Review
Thalaivar Mania takes over globally!
Electrifying first half
Goosebump flashback
Blockbuster climax
Pure festival vibes in every frame! #CoolieReview #CoolieOverseasReview
— Powerhouse Media (@The_Powerrhouse) August 13, 2025
विदेशी दर्शकों के बीच भी 'कुली' (Coolie Review) का क्रेज साफ दिख रहा है. पावरहाउस मीडिया ने लिखा कि 'थलाइवा मैनिया' पूरी दुनिया में छा गया है. फिल्म का पहला हिस्सा रोमांचक है, फ्लैशबैक सीन गूजबंप्स देते हैं और क्लाइमेक्स ब्लॉकबस्टर लेवल का है. हर फ्रेम में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिलता है. आमिर खान का कैमियो विदेशी ऑडियंस के बीच भी काफी पसंद किया जा रहा है.
#Coolie BLOCKBUSTER
Aamir Khan’s cameo = Best of the year
Story could’ve been tighter, but Rajinikanth carries the whole show on his shoulders!
(4/5) #Rajinikanth #AamirKhan #coolieticketshelp #CoolieFDFS#LokeshKanagaraj #cooliereview pic.twitter.com/7Fbk06aPlf
— SportsCraft (@SportsCraft381) August 13, 2025
स्पोर्ट्सक्राफ्ट ने आमिर खान के कैमियो को साल का बेस्ट कैमियो बताया और लिखा कि कहानी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन रजनीकांत ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला. नागार्जुन के विलेन किरदार को फिल्म की रीढ़ कहा जा रहा है. साउथ डिजिटल मीडिया ने पैन-इंडिया कास्ट और कई सितारों की जोरदार वापसी की तारीफ की है.
#LokeshKanagaraj Star of the Tamil film Industry
- Single handedly promoted the film
- Inside Info Powerful Screenplay in the Movie
- #Rajinikanth #Nagarjuna #AamirKhan #ShrutiHaasan#Poojahedge #CoolieReview #Coolie pic.twitter.com/McIrtRxfZ5
— MJ Cartel (@Mjcartels) August 13, 2025
डायरेक्टर लोकेश कनगराज की हिंसक और ग्रिट्टी स्टाइल फिल्म में साफ नजर आती है. कुछ दर्शक इसे रजनीकांत की अब तक की सबसे डार्क और पावरफुल वापसी बता रहे हैं. रवि चौधरी ने इसे “हिंसक लेकिन दिल छू लेने वाली मास्टरपीस” कहा और 4.5/5 स्टार दिए. वहीं, कुछ ने ज्यादा हिंसा और मल्टीस्टार कास्ट के मेल न बैठने की बात कही, जैसे गोल्टी_स्लेयर ने सिर्फ 2.5/5 स्टार दिए. कुल मिलाकर रिव्यू मिले-जुले हैं, लेकिन फिल्म चर्चा में है.
