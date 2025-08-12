Jolly LLB 3 Teaser: ये तो ब्लॉकबस्टर है... कोर्टरूम में भिड़े जॉली-जॉली, हंसी के धड़ाधड़ फूट रहे गुब्बारे, फैंस बोले- 'और इंतजार नहीं...'

Jolly LLB 3 Teaser: हाल ही में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'जोली एलएलबी 3' का टीजर रिलीज हो चुका है. फैंस काफी लंबे समय से इसके आने का वेट कर रहे हैं, जो जल्द ही खत्म होने वाला है. फिलहाला तो इसके गुदगुदाते टीजर से काम चलाइये.
Jolly LLB 3 Teaser: फैंस काफी लंबे समय से ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'जोली एलएलबी 3' को काफी एक्साइटेड हैं और बड़े पर्दे पर इसके आने का वेट कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म करा धमाकेदार टीजर जारी कर दिया गया है, जिसने दर्शकों को फिल्म के लिए और ज्यादा उत्सुक कर दिया. टीजर को काफी पसंद किया जा रहा है, जो देखने में काफी कॉमेडी से भरपूर है.
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ‘जॉली’ एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए लौट आए हैं. इस बार कोर्टरूम में मामला और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि जज सुंदर लाल त्रिपाठी के सामने एक नहीं, बल्कि दो-दो जॉली भिड़ने वाले हैं. मंगलवार को फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसा रहे हैं. साथ ही सौरभ शुक्ला भी अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं.
खूब गुदगुदाता है टीजर
1 मिनट 30 सेकंड का ये टीजर कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा का जबरदस्त तड़का लेकर आया है. ये फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है. फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2013 में और दूसरी 2017 में आई थी. पहली में अरशद और दूसरी में अक्षय लीड में थे. इस बार दोनों साथ हैं, जिससे दर्शकों को दोगुना मजा मिलने वाला है.
कोर्टरूम में भिड़े जॉली-जॉली
टीजर में अरशद वारसी, जो ‘जगदीश त्यागी’ यानी जॉली बने हैं और अक्षय कुमार, जो ‘जगदीश्वर मिश्रा’ यानी जॉली का किरदार निभा रहे हैं. दोनों ही कोर्ट में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. शुरुआत में जज सुंदरलाल, अरशद से पूछते हैं कि गुस्सा कम हुआ या नहीं? इस पर वो कहते हैं, 'मैं बदल गया हूं माय लॉर्ड'. तभी अक्षय बोलते हैं कि असली जॉली वो है. इसके बाद दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है.
जज सुंदरलाल त्रिपाठी हुए परेशान
कोर्टरूम में दोनों जॉली की बहस से जज सुंदरलाल त्रिपाठी परेशान हो जाते हैं और मजेदार अंदाज में कहते हैं, 'हे भगवान, ये दोनों जॉली मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हैं'. ये डायलॉग टीजर का सबसे बड़ा हाइलाइट बन गया है, जिस पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. सौरभ शुक्ला का ये अंदाज पहले की फिल्मों की तरह इस बार भी दर्शकों का दिल जीतने वाला है. फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला के अलावा हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अपनी पुरानी भूमिकाओं में वापसी कर रही हैं.
फैंस बता रहे ‘ब्लॉकबस्टर कॉमेडी’
हुमा पुष्पा पांडे मिश्रा और अमृता संध्या त्यागी के किरदार में नजर आएंगी. इन सभी के बीच की केमिस्ट्री और हास्य अंदाज दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट करने का पूरा वादा करता है. ‘जॉली एलएलबी 3’ को स्टार स्टूडियोज, कंगड़ा टॉकीज और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. सुभाष कपूर ने निर्देशन के साथ-साथ कहानी भी लिखी है. फिल्म का प्लॉट इस बार भी सोशल मुद्दों पर आधारित है, लेकिन इसे कॉमेडी और हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया जाएगा. टीजर देखने के बाद फैंस इसे ‘ब्लॉकबस्टर कॉमेडी’ कह रहे हैं.
