18 दिन, 18 योद्धा और धर्म-अधर्म का महासंग्राम… नेटफ्लिक्स ने जारी किया ‘कुरुक्षेत्र’ का जबरदस्त ट्रेलर, 10 दिन बाद फिर लौट रहा इतिहास

Kurukshetra Trailer OUT: हाल ही में विजयदशमी के खास मौके पर नेटफ्लिक्स ने एनिमेटेड माइथोलॉजी सीरीज ‘कुरुक्षेत्र’ का ट्रेलर जाी कर दिया है, जिसमें महाभारत युद्ध के 18 दिन और 18 योद्धाओं की गाथा दिखाएगी. ये 10 दिन बाद कई भाषाओं में स्ट्रीम होगी. इसे उजान गांगुली ने बनाया है और गाने गुलजार ने लिखे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 01, 2025, 01:00 PM IST
नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया ‘कुरुक्षेत्र’ का जबरदस्त ट्रेलर
Kurukshetra Trailer OUT: 2 अक्टूबर को जहां देशभर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं उससे एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स ने दर्शकों को बड़ा तोहफा देते हुए इस साल की मोस्ट अवेटेड एनिमेटेड माइथोलॉजी सीरीज ‘कुरुक्षेत्र’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ये सीरीज महाभारत के युद्ध पर आधारित है. इसमें 18 दिन और 18 योद्धाओं की गाथा को दिखाया गया है. लंबे समय से दर्शक इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म होने जा रहा है.

हालांकि, ट्रेलर देखकर सीरीज को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. ट्रेलर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को बेहद दमदार तरीके से दिखाया गया है, जिसमें कौरवों और पांडवों का चौसर युद्ध, गीता का उपदेश, द्रौपदी के अपमान का बदला और धर्म की जीत जैसी अहम झलकियां शामिल की गई हैं. ट्रेलर की शुरुआत ही इतनी प्रभावशाली आवाज से होती है कि ये रोंगटे खड़े कर देता है. देखने वालों को ऐसा लगता है मानो वे खुद उस युद्ध का हिस्सा बन गए हों. विजुअल्स और एनीमेशन भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सीरीज में होंगे टोटल 18 एसिपोड

नेटफ्लिक्स ने इस धमाकेदार ट्रेलर को जारी कर करते हुए अपने कैप्शन पर लिखा, 'धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध का इतिहास गवाह है और अब आप भी बनेंगे. देखिए कुरुक्षेत्र, 10 अक्टूबर से, केवल नेटफ्लिक्स पर'. खास बात ये है कि ये सीरीज कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी. ओटीटी लवर्स इसको हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, थाई और स्पेनिश भाषा में देख पाएंगे. यानी भारत ही नहीं, विदेशी दर्शकों के लिए भी ये एक्सपीरियंस खास बनने वाला है. सीरीज में कुल 18 एपिसोड होंगे.

1 घंटा 30 मिनट की ऐसी खौफनाक फिल्म, जिसे देख कांपेगा दिल, एक-दम सच्ची है 51 साल पुराने इस हॉन्टेड हाउस की कहानी

10 दिन बाद लौट रहा इतिहास

ये एपिसोड एक-एक करके रिलीज किए जाएंगे. मेकर्स ने इसे 10 अक्टूबर से दर्शकों के सामने पेश करने का फैसला लिया है. इस प्रोजेक्ट को टिपिंग पॉइंट बैनर के तले तैयार किया गया है. निर्देशन और लेखन उजान गांगुली ने किया है. वहीं, अनु सिक्का, आलोक जैन और अजित इस सीरीज के निर्माता हैं. इसे काफी बड़े स्तर पर पेश करने की कोशिश की गई है ताकि हर उम्र का दर्शक इससे जुड़ सके. सबसे खास बात ये है कि सीरीज में गाना मशहूर लेखक और कवि गुलजार ने लिखा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेटफ्लिक्स पर माइथोलॉजी फिल्मों की भरमार

इससे दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं, क्योंकि गुलजार के लिखे गीत हमेशा गहराई और असर छोड़ते हैं. इससे पहले भी नेटफ्लिक्स ने माइथोलॉजिकल विषयों पर काम किया है. उनकी फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’, जो भगवान नरसिम्हा अवतार पर आधारित थी, दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और वह नेटफ्लिक्स की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई थी. इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स आने वाले समय में बड़े स्तर की फिल्म ‘रामायण’ भी लेकर आ रहा है. इसमें रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और यश मुख्य किरदारों में नजर आएंगे.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

