Advertisement
trendingNow12939462
Hindi Newsबॉलीवुड

कोर्ट में समीर वानखेड़े की किरक‍िरी, आर्यन की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से नहीं हटे सीन; अब क्या बोले समीर वानखेड़े?

आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. दरअसल, वानखेड़े ने एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोर्ट में समीर वानखेड़े की किरक‍िरी, आर्यन की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से नहीं हटे सीन; अब क्या बोले समीर वानखेड़े?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. इस सीरीज के एक सीन को लेकर पिछले दिनों आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. समीर वानखेड़े ने सुपरस्टार शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई है. इस मामले पर समीर वानखेड़े को कोर्ट से फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी. अब इस मामले पर समीर वानखेड़े का रिएक्शन सामने आया है.

क्या बोले समीर वानखेड़े?

आर्यन खान द्वारा निर्देशित सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मुकदमे पर जब आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ एक बात कहूंगा - 'सत्यमेव जयते' (सत्य की ही जीत होती है)."

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. दरअसल, वानखेड़े ने एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करते हुए याचिका दाखिल की थी. वानखेड़े का आरोप था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि यह याचिका यहां विचार योग्य नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने उनको याचिका में संशोधन करने और उपयुक्त फोरम में दोबारा दाखिल करने की छूट दे दी है.

2021 में चर्चित क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ा है मामला

यह मामला साल 2021 में चर्चित क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ा है, जिसमें समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. आर्यन को इस मामले में 27 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई. आर्यन खान ने इसी अनुभव को आधार बनाकर वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनाई, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. समीर वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज में उन्हें नाम लिए बिना दिखाया गया है और एक किरदार उनकी तरह की यूनिफॉर्म, अंदाज और भूमिका निभाता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा है. उनका कहना है कि यह वेब सीरीज दुर्भावनापूर्ण इरादे से बनाई गई है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके.

इस सीन पर थी वानखेड़े को आपत्ति 

उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज में ड्रग विरोधी एजेंसियों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे आम जनता का इन संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होता है. वानखेड़े ने अपनी याचिका में कोर्ट से अपील की थी कि इस सीरीज को प्रतिबंधित किया जाए और रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को 2 करोड़ रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया जाए. वानखेड़े ने एक विशेष सीन पर भी आपत्ति जताई, जिसमें एक किरदार 'सत्यमेव जयते' का नारा लगाने के बाद गलत इशारा दिखाता है. उनका कहना है कि यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है और इससे देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसके साथ ही उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन की बात भी कही.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Aaryan khan

Trending news

गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
;