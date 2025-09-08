अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी: 2 मिनट 20 सेकेंड के ट्रेलर ने आते ही किया तांडव, चंद घंटों में मिले 22 मिलियन व्यूज

Ajey Film Trailer: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' ने रिलीज होने से पहले ही हर तरफ छाई हुई है. इस फिल्म के ट्रेलर ने आते ही धमाल मचा दिया है. यहां तक कि रिलीज होने के कुछ घंटों में ही 22 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थिएटर में धमाल मचाने से पहले ही कैसे ये लोगों को अपने से कनेक्ट कर रही है.

2 मिनट 20 सेकेंड का धमाकेदार ट्रेलर

इस मूवी को रितु मेंगी ने सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है और जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है. 2 मिनट 20 सेकेंड के ट्रेलर में शुरुआत से लेकर आखिर तक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि वो आपको एक पल के लिए भी पलक झपकाने नहीं देगा. ये दमदार ट्रेलर दर्शकों को अजय की असाधारण यात्रा से परिचित कराता है. एक ऐसा इंसान जो साधारण शुरुआत से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है. जिसमें संघर्ष और विजय दोनों झलकते हैं. फिल्म में अनंत विजय जोशी,परेश रावल, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, राजेशखट्टर सहित कई सितारे नजर आएंगे.

'द मोंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पर बेस्ड

इस फिल्म के ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिस्पांस पर प्रोड्यूसर रितु मेंगी ने भी रिएक्ट किया. इन्होंने कहा- 'दर्शकों का प्यार और आलोचकों की सराहना ने हमारी कहानी पर हमारे विश्वास को और मजबूत किया है. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है. बल्कि एक यात्रा है जो हमें उम्मीद है कि लाखों लोगों को प्रेरित करेगी.' अजय फिल्म की कहानी शांतनु गुप्ता की किताब 'द मोंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' पर बेस्ड है. ये मूवी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.ऐसे में इस मूवी की सीधे टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' से होगी. ऐसे में लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे है. साथ ही इस जबरदस्त टक्कर का भी उन्हें इंतजार है. अब देखते हैं कि कौन सी फिल्म बाजी मारेगी.