‘जॉली एलएलबी 3’ की बढ़ती जा रही मुश्किलें, एक के बाद एक कोर्ट में दायर हो रहीं याचिकाएं, बैन की उठ रही मांग

Jolly LLB 3 Controversy Gujarat HC: इन दिनों अक्षय कुमाल की ब्लैक कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है. अब फिल्म कोर्ट में इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं. ऐसा ही एक और नया मामला सामने आया है. दहां अहमदाबाद के रहने वाले यतीन देसाई ने गुजरात हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है.

उनका कहना है कि फिल्म के टीजर में कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो न्यायपालिका की इमेज खराब दिखाते हैं. देसाई ने अदालत से गुजारिश की है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया जाए कि वो इस टीजर को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाए. याचिका में कहा गया है कि फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होनी है, लेकिन उससे पहले इसकी जांच जरूरी है. इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जजों, पूर्व जजों, वकीलों और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए. साथ ही फिल्म से कुछ सीन हटाने की मांग की गई है.

सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग

याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि फिल्म के टीजर और मूवी को मिले सेंसर बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए. उनका कहना है कि अदालत की गरिमा किसी भी फिल्म से ऊपर है और अगर कोई हिस्सा न्याय व्यवस्था को हल्के में दिखाता है, तो उसे हटाना जरूरी है. याचिका में ये भी कहा गया कि पहले भी इसी तरह का मामला ‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म के साथ हुआ था. उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक समिति बनाई थी, जिसने फिल्म के चार हिस्से हटाने का आदेश दिया था.

एक ऐसी खौफनाक फिल्म, जिसको देखने के बाद नहीं आएगी रात को नींद, इतने घिनौने सीन कि कांप जाए रूह, अब तक आ चुके हैं 8 सीक्वल

याचिकाकर्ता की दलीलें

उसी आधार पर इस बार भी जांच की मांग की गई है. देसाई का कहना है कि वे फिल्म पर पूरी तरह से बैन नहीं चाहते. बस ये चाहते हैं कि रिलीज से पहले आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए जाएं. उनका कहना है कि टीजर में जज को अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते दिखाया गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. याचिका में कहा गया है कि अदालत केवल हंसी-मजाक का मंच नहीं है और जजों को विदूषक की तरह दिखाना सही नहीं है. इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए.

19 सितंबर को होनी है रिलीज

साथ ही याचिका में कहा गया है कि अगर ऐसे सीन रोकें नहीं गए, तो यंगस्टर्स के बीच न्यायपालिका के लिए सम्मान घट सकता है. इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि भविष्य में फिल्मों में न्यायपालिका की छवि को दिखाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश बनाए जाएं. बता दें, इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट की है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, बोमन ईरानी, अन्नू कपूर, सीमा बिस्वास, संजय मिश्रा, गजराज राव, शरत सक्सेना, सौरभ सचदेव और शरद केलकर लीड रोल में हैं.