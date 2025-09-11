‘जॉली एलएलबी 3’ की बढ़ती जा रही मुश्किलें, एक के बाद एक कोर्ट में दायर हो रहीं याचिकाएं, बैन की उठ रही मांग
Advertisement
trendingNow12917684
Hindi Newsबॉलीवुड

‘जॉली एलएलबी 3’ की बढ़ती जा रही मुश्किलें, एक के बाद एक कोर्ट में दायर हो रहीं याचिकाएं, बैन की उठ रही मांग

Jolly LLB 3 Controversy: जहां फैंस ‘जॉली एलएलबी 3’ को बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो वहीं फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. हाल ही में अहमदाबाद के एक निवासी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है. चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘जॉली एलएलबी 3’ की बढ़ती जा रही मुश्किलें
‘जॉली एलएलबी 3’ की बढ़ती जा रही मुश्किलें

Jolly LLB 3 Controversy Gujarat HC: इन दिनों अक्षय कुमाल की ब्लैक कॉमेडी लीगल ड्रामा फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है. अब फिल्म कोर्ट में इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं. ऐसा ही एक और नया मामला सामने आया है. दहां अहमदाबाद के रहने वाले यतीन देसाई ने गुजरात हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. 

उनका कहना है कि फिल्म के टीजर में कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो न्यायपालिका की इमेज खराब दिखाते हैं. देसाई ने अदालत से गुजारिश की है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया जाए कि वो इस टीजर को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाए. याचिका में कहा गया है कि फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होनी है, लेकिन उससे पहले इसकी जांच जरूरी है. इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जजों, पूर्व जजों, वकीलों और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए. साथ ही फिल्म से कुछ सीन हटाने की मांग की गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

Add Zee News as a Preferred Source

सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग

याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि फिल्म के टीजर और मूवी को मिले सेंसर बोर्ड (CBFC) के सर्टिफिकेट को रद्द किया जाए. उनका कहना है कि अदालत की गरिमा किसी भी फिल्म से ऊपर है और अगर कोई हिस्सा न्याय व्यवस्था को हल्के में दिखाता है, तो उसे हटाना जरूरी है. याचिका में ये भी कहा गया कि पहले भी इसी तरह का मामला ‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म के साथ हुआ था. उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक समिति बनाई थी, जिसने फिल्म के चार हिस्से हटाने का आदेश दिया था. 

एक ऐसी खौफनाक फिल्म, जिसको देखने के बाद नहीं आएगी रात को नींद, इतने घिनौने सीन कि कांप जाए रूह, अब तक आ चुके हैं 8 सीक्वल

याचिकाकर्ता की दलीलें

उसी आधार पर इस बार भी जांच की मांग की गई है. देसाई का कहना है कि वे फिल्म पर पूरी तरह से बैन नहीं चाहते. बस ये चाहते हैं कि रिलीज से पहले आपत्तिजनक हिस्से हटा दिए जाएं. उनका कहना है कि टीजर में जज को अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते दिखाया गया है, जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. याचिका में कहा गया है कि अदालत केवल हंसी-मजाक का मंच नहीं है और जजों को विदूषक की तरह दिखाना सही नहीं है. इसलिए उनको हटाया जाना चाहिए. 

19 सितंबर को होनी है रिलीज

साथ ही याचिका में कहा गया है कि अगर ऐसे सीन रोकें नहीं गए, तो यंगस्टर्स के बीच न्यायपालिका के लिए सम्मान घट सकता है. इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है कि भविष्य में फिल्मों में न्यायपालिका की छवि को दिखाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश बनाए जाएं. बता दें, इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट की है. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, बोमन ईरानी, अन्नू कपूर, सीमा बिस्वास, संजय मिश्रा, गजराज राव, शरत सक्सेना, सौरभ सचदेव और शरद केलकर लीड रोल में हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Jolly LLB 3Akshay Kumar

Trending news

भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
;