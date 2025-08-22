22 दिन बाद सिनेमाघरों में हसंने के लिए हो जाएं तैयार! नई कॉमेडी फिल्म मचाने आ रही हाहाकार, जारी हुआ 47 सेकंड का धमाकेदार टीजर
Hindi Newsबॉलीवुड

22 दिन बाद सिनेमाघरों में हसंने के लिए हो जाएं तैयार! नई कॉमेडी फिल्म मचाने आ रही हाहाकार, जारी हुआ 47 सेकंड का धमाकेदार टीजर

Ek Chatur Naar Teaser: इस साल की एक और कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'एक चतुर नार' का धमाकेदार टीजर जारी हो चुका है. शुरुआत रवि किशन की मजेदार वॉइस ओवर से होती है, जिसको सुनने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को देखने में कितना मजा आने वाला है. फिल्म में दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश नजर आने वाले हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:43 AM IST
Ek Chatur Naar Teaser: इस साल की कॉमेडी फिल्मों में दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश की नई फिल्म 'एक चतुर नार' का नाम भी शामिल हैं, जिसका हाल ही में धमाकेदार टीजर जारी किया गया है, जो दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहा है. इस टीजर में दर्शकों को कॉमेडी के साथ-साथ थ्रिल और चलाकी खेलों से भरी एक मजेदार फिल्म की झलक देखने को मिल रही है. 47 सेकंड के इस टीजर की शुरुआत रवि किशन की वॉइसओवर से होती है. 

जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी कुछ अलग और मजेदार होने वाली है. कहानी में हर किरदार एक-दूसरे को मात देने के लिए चालें चलता दिखाई देता है. टीजर में दिव्या खोसला एक चतुर-चालाक लड़की के किरदार में नजर आ रही हैं, तो वहीं नील नितिन मुकेश किसी बड़े बिजनेसमैन के किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को निर्देशक उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया है, जो अपनी यूनिक और हटके कहानियों के लिए जाने जाते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माइंड गेम के इर्द-गिर्द घूमती है कहानी

उनका ये प्रोजेक्ट भी माइंड गेम के इर्द-गिर्द घूमता नजर आता है. यहां कुछ भी वैसा आसान नहीं है जैसा पहली नजर में लगता है. टीजर में दिव्या को एक सिंपल लड़की की तरह पेश किया गया है, लेकिन धीरे-धीरे पता चलता है कि वे बेहद होशियार और चालक लड़की हैं और नील के चालाक किरदार को मात देने के लिए तैयार कर रही हैं. कुछ समय पहले इसका मोशन पोस्टर भी लॉन्च किया गया था. उसमें दिव्या खोसला कुछ अलग से अंदजा में सब्जियां काटते हुए दिखाई जेती हैं. 

2 घंटे की जबरदस्त कॉमेडी फिल्म, सिर्फ 40 दिन में हुई शूट, बजट से 7 गुना की कमाई, हंसते-हंसते हो जाएगा पेट में दर्द, रेटिंग भी है 8.5

22 दिन बाद सिनेमाघरों में देगी दस्तक

जबकि नील नितिन मुकेश सूट पहने, हाथ में बंदूक लिए विलेन वाली स्माइल देते हुए नजर आ रहे थे. यह पोस्टर उनके किरदारों की झलक पहले ही दे चुका था. इंस्टाग्राम पर पोस्टर साझा करते हुए नील ने लिखा था, 'समझने में वक्त लगेगा... लेकिन जब समझोगे तो देर हो चुकी होगी'. फिल्म का निर्माण उमेश शुक्ला, आशीष वाघ और जीशान अहमद ने मिलकर किया है. ये फिल्म 12 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म की खासियत इसका ह्यूमर और सस्पेंस से भरा माहौल है. 

फिल्म में नजर आने वाले कलाकार 

दर्शकों को इसमें कॉमेडी और थ्रिल का अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कहानी को और मजेदार बना देगा. इस फिल्म में उनके साथ दिव्या खोसला के अलावा जैकलीन फर्नांडिस, सुमेध मुदगलकर, सिद्धार्थ निगम, युक्ति थरेजा, प्रियांक शर्मा और कुंवर अमर जैसे कई कलाकार नजर आएंगे. इनके अलावा मोहन पांडे, एलिशा मेयर, भाविन भानुशाली और अनुषा मणि जैसे एक्टर्स भी कहानी को मजबूती देंगे. नील नितिन मुकेश को पिछली बार वेब सीरीज 'है जुनून - ड्रीम, डेयर, डॉमिनेट' में देखा गया था.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

